Dzielnicowy o wielkim sercu

Asp. szt. Patryk Marciszyn z Komisariatu Policji w Sobótce w swojej służbie przede wszystkim niesie nieocenioną pomoc innym. Jego działania, które są bardzo potrzebne społeczeństwu, niejednokrotnie doprowadziły już do uratowania ludzkiego życia. Tylko w ostatnim czasie policjant pomógł mężczyźnie w kryzysie bezdomności. Innemu z kolei, który był uzależniony od alkoholu, zaproponował leczenie odwykowe, wspierają go przy jego organizacji. Za jego skuteczne działania wdzięczni są nie tylko Ci, których pomoc dotyczy, ale również inne osoby, które dostrzegają jego zaangażowanie. Słowa podziękowania skierowała do nas m.in. Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.