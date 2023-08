11-latka odnaleziona, prokuratura wszczęła śledztwo Data publikacji 07.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Sosnowca prowadzili intensywne poszukiwania 11-letniej Wiktorii, która zaginęła 5 sierpnia br. Policjanci odnaleźli dziewczynkę dzisiaj przed godziną 7.00. Do sprawy uprowadzenia małoletniej został zatrzymany mężczyzna. Śledztwo w tej sprawie wszczęła i nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Wszczęte postępowanie wyjaśni wszelkie okoliczności i szczegóły związane z jej zaginięciem.

Policjanci z Sosnowca otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 11-letniej Wiktorii 5 sierpnia 2023 roku około godziny 22.00. Z przekazanych informacji wynikało, że dziecko wyszło z miejsca zamieszkania około godziny 19.00 i przez około 3 godziny nie powróciło, a telefon, który miało przy sobie był nieaktywny.

Policjanci z pełnym zaangażowaniem sprawdzali każdy trop, docierali do osób, które jako ostatnie miały kontakt z małoletnią. W poszukiwania zaangażowali się kryminalni ze śląskiego wydziału poszukiwań i identyfikacji osób. Przy współpracy z funkcjonariuszami państwowej i ochotniczej straży pożarnej, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej przeczesywali teren, gdzie dziewczynka widziana byłą po raz ostatni. Do działań wykorzystane zostały również psy służbowe. Na podstawie zgromadzonych materiałów, policjanci ustalili, że życiu i zdrowiu 11-latki może zagrażać niebezpieczeństwo, dlatego do poszukiwań zaangażowani zostali również policjanci z Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 6 sierpnia 2023 roku o godzinie 19.40 Komenda Główna Policji uruchomiła system powiadamiania Child Alert.

Dzięki tej współpracy dzisiaj przed godziną 7.00 policjanci odnaleźli Wiktorię. Dziewczynka była cała i zdrowa. Do sprawy uprowadzenia małoletniej został zatrzymany mężczyzna. Śledztwo w tej sprawie wszczęła i nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Wszczęte postępowanie wyjaśni wszelkie okoliczności i szczegóły związane z jej zaginięciem.