Wakacyjne oszustwa – Fałszywe inwestycje Data publikacji 07.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Okres wakacyjny to często czas refleksji, poszukiwania nowych pasji, nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz rozważania możliwości otworzenia własnego biznesu. Przeglądając strony i serwisy internetowe, nietrudno trafić na reklamy funduszy inwestycyjnych, które oferują pokaźne zyski w bardzo krótkim czasie.

Oszustwa inwestycyjne są jednym z najczęściej występujących ataków wymierzonych w początkujących uczestników rynku finansowego. Na oferty fałszywych funduszy inwestycyjnych możemy się natknąć najczęściej w mediach społecznościowych, fałszywych serwisach internetowych, reklamach w sieci, czy podczas rozmów telefonicznych z „konsultantami”. Jeśli oszuści zauważą nasze zainteresowanie inwestycją, będą nieustannie namawiać na skorzystanie z ich oferty. Coraz częściej cyberprzestępcy podszywają się pod doświadczonych „maklerów”, czy „brokerów giełdowych”, pod różne firmy i fundusze inwestycyjne, wykorzystując do tego wyszukiwarki, fałszywe aplikacje mobilne próbujące wyłudzić dane lub wiarygodnie i profesjonalnie wyglądające serwisy internetowe. Najczęściej oszustwo wiąże się z inwestycjami w kryptowaluty i giełdy. Użytkownik, który szuka informacji w internecie na temat szeroko pojętego inwestowania, wpisuje w wyszukiwarkę odpowiednie frazy, po czym zostaje przekierowany na fałszywą witrynę. Oszuści często w celu nakłonienia użytkowników do zainwestowania swoich oszczędności zamieszczają na fałszywej stronie pozytywne opinie swoich klientów. Na pierwszy rzut oka platforma może wydawać się wiarygodna, a użytkownik zachęcany jest do zarejestrowania się i tym samym podania swoich danych. Aby móc korzystać z platformy, potencjalna ofiara będzie musiała dokonać wpłaty określonej sumy pieniędzy, której przypuszczalnie już nie odzyska. Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że podane dane zostaną wykorzystane przez cyberprzestępców, co grozi ryzykiem uzyskania nieuprawnionego dostępu przez osoby trzecie i ich wykorzystaniem w określonym celu, np. kradzieży pieniędzy z konta bankowego ofiary.

W jaki sposób możesz się ochronić przed oszustwami inwestycyjnymi:

zawsze sprawdzaj, czy domena, na którą wchodzisz, jest prawdziwa, weryfikuj adres URL – czy jest poprawny, czy nie ma w nim błędów lub literówek;

odwiedzając strony internetowe sprawdzaj, czy pojawia się symbol kłódki na pasku adresu, co oznacza, że połączenie z daną stroną jest bezpieczne i zaszyfrowane;

jeśli cokolwiek budzi Twoje wątpliwości, opuść stronę internetową;

nie instaluj na swoich urządzeniach aplikacji z niezaufanych źródeł np. spoza oficjalnego sklepu Google Play lub Apple Story;

nigdy nikomu nie udostępniaj swoich danych do logowania do bankowości internetowej, ani danych karty płatniczej;

nie podejmuj decyzji o inwestowaniu pochopnie;

przed zainwestowaniem swoich oszczędności poradź się specjalisty;

zweryfikuj firmę, inwestycję czy osobę, która namawia Cię do zainwestowania;

sprawdzaj listę ostrzeżeń publicznych KNF.

Podkreślenia wymaga fakt, że będąc początkującym inwestorem należy zacząć swoją przygodę z rynkami finansowymi od poznania czym są i jak działają fundusze inwestycyjne. Dla własnego bezpieczeństwa dobrze jest wybrać takie, którymi zarządzają renomowane i sprawdzone Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i które podlegają nadzorowi finansowemu KNF .

Pamiętaj ryzyko bierze się z niewiedzy!



Śledź informacje umieszczane na stronach:



Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

CRiST KNF – zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego polskiego sektora finansowego