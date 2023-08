Jest na adaptacji zawodowej, po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 08.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Posterunkowy Marceli Teszbir niespełna rok nosi granatowy mundur, a już potwierdza, że nie przez przypadek wstąpił do Policji. Funkcjonariusz, który jest na adaptacji zawodowej w Warszawie, w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę, który miał prawie 2 promile alkoholu.

Policjant gorzowskiej komendy, posterunkowy Marceli Teszbir, który wstąpił do Policji we wrześniu 2022 roku, niedawno zakończył szkolenie podstawowe w Słupsku. Kolejnym etapem jest adaptacja zawodowa, którą odbywa w Warszawie. Funkcjonariusz w piątek (4 sierpnia) miał wolne i wykorzystał ten czas na wyjazd do znajomych. Miał do przejechania kilkaset kilometrów, ale nie podejrzewał, że jego podróż nieco się wydłuży. Po godzinie 18.00 jechał drogą S8 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Na wysokości miejscowości Zubki Małe zauważył, że w rowie, przy drodze serwisowej, znajduje się pojazd. Policjant natychmiast zatrzymał swoje auto, bo chciał jak najszybciej udzielić pomocy kierowcy. Z innego pojazdu wysiadł kolejny mężczyzna, który także chciał pomóc, a jak się okazało, był ratownikiem medycznym.

Z toyoty, która znajdowała się w rowie, wysiadł mężczyzna, który nie potrzebował pomocy. Po krótkiej rozmowie policjant nabrał jednak podejrzeń co do trzeźwości kierującego. Mężczyzna twierdził, że niepotrzebny jest patrol i wraz z bliskimi zajmie się pojazdem. Funkcjonariusz nie pozwolił jednak na zabranie samochodu i oddalenie się mężczyzny. Na miejsce wezwano patrol, który potwierdził podejrzenia gorzowskiego policjanta. 39-letni kierowca miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu.

Posterunkowy Marceli Teszbir w policji jest od niespełna roku, a już potwierdza, że nie znalazł się tu przez przypadek. Przyznaje, że zawsze chciał służyć w granatowym mundurze. Po zakończonej adaptacji zawodowej, we wrześniu, wróci do gorzowskiej jednostki i tutaj rozpocznie służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.