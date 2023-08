Funkcjonariusze ze Świdnika odnaleźli zagubionego mężczyznę

Sprawne działania poszukiwawcze policjantów przyczyniły się do szybkiego odnalezienia starszego mieszkańca Świdnika. 79-latek miał wyjść do sklepu na chwilę, lecz gdy nie wracał do domu kilka godzin, zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie. Z informacji, jakie otrzymali policjanci istniało duże prawdopodobieństwo, że 79-latek mógł się zagubić i nie wie, jak powrócić do miejsca zamieszkania.