W pogoni za życiem – policjanci z trzech garnizonów zaangażowali się w pomoc 38-latkowi Data publikacji 08.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 38-letni mieszkaniec podkarpacia, który pilnie miał przyjechać do jednego z warszawskich szpitali, z powodu złej pogody utknął na kolejowym dworcu w Miechowie. Chwilę później mężczyzna przekonał się, że może liczyć na policjantów. Dzięki współpracy, świetnej koordynacji i zaangażowaniu funkcjonariuszy z Miechowa, Jędrzejowa, Kielc i Skarżyska-Kamiennej 38-latek błyskawicznie dotarł na granice województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. Z tego miejsca mężczyzna karetką pogotowia w asyście stróżów prawa z garnizonu mazowieckiego, a później funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji ruszył w dalszą podróż i szczęśliwie dojechał do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wczoraj tuż przed godziną 20:00 do jędrzejowskich policjantów zadzwonił dyżurny miechowskiej jednostki, który przekazywał, iż tamtejsi policjanci jadą w kierunku Warszawy z 38-letnim mieszkańcem województwa podkarpackiego. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna który znajdował się na dworcu kolejowym w Miechowie, otrzymał telefon od swojego lekarza. Przekazał on 38-latkowi, iż pilnie musi przyjechać do warszawskiego szpitala, gdyż czeka na niego organ do przeszczepu. Niestety okazało się, że mężczyzna utknął na dworcu. Złe warunki pogodowe doprowadziły do awarii, przez co pociągi w tym rejonie przestały kursować. W tym momencie swoje działania rozpoczęli policjanci.

Natychmiast w kierunku Miechowa został skierowany oznakowany radiowóz, a dyżurny jędrzejowskiej jednostki poinformował o całej sytuacji swoich odpowiedników z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Kielcach. Świetna koordynacja doprowadziła do sprawnego działania policjantów z Jędrzejowa, Kielc, Skarżyska oraz zespołu karetki pogotowia, która wyruszyła z Warszawy w kierunku województwa świętokrzyskiego.

Ostatecznie funkcjonariusze z Miechowa na jednym z parkingów przy krajowej trasie S7 przekazali 38-latka mundurowym z Jędrzejowa. Ci na terenie kieleckiego powiatu napotkali policjantów ruchu drogowego miejskiej komendy, którzy wraz z mężczyzną pojechali dalej i przekazali go stróżom prawa ze Skarżyska-Kamiennej. Ostatni z wymienionych dojechali do granicy województwa, gdzie pacjenta przejęła załoga karetki pogotowia. Ci w asyście policjantów z garnizonu mazowieckiego, a później funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji dojechali do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pomimo przeciwności losu, lecz dzięki sprawnej koordynacji oraz zaangażowaniu policjantów z Miechowa, Jędrzejowa, Kielc, Skarżyska, Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz funkcjonariuszy z garnizonu radomskiego oraz komendy stołecznej 38-latek szybko i bezpiecznie dotarł do szpitala.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach

Film Male.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Male.mp4 (format mp4 - rozmiar 7.63 MB)