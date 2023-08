#DzielnicaBEZstrachu – wakacyjne zadanie konkursowe Data publikacji 08.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W ramach wspólnej akcji społecznej Komendy Głównej Policji i Telewizji Puls pn. #DzielnicaBEZstrachu – inspirowanej serialem kryminalnym „Dzielnica strachu” – do końca sierpnia br. prowadzony jest konkurs poświęcony tematyce bezpieczeństwa. Polacy mieli już okazję wybrać swojego SuperDzielnicowego 2023, a teraz w sezonie wakacyjnym, mogą wziąć udział w kolejnym konkursie, dając ponieść się wodzom własnej fantazji.

W ramach współpracy Komendy Głównej Policji oraz Telewizji Puls, prowadzone są wspólne działania w formie akcji społecznej pn. #DzielnicaBEZstrachu. Celem akcji jest podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa poprzez uświadomienie szeroko pojmowanych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania nim, a także wskazanie instytucji wiodących w poszczególnych dziedzinach bezpieczeństwa. Przybliżenie i zainteresowanie społeczeństwa problematyką bezpieczeństwa, realizowane jest w odmiennej od dotychczas przyjętych konwencji. Inspiracją dla projektu był serial kryminalny „Dzielnica strachu”, który można oglądać na kanale PULS 2.

Obiektywnie zauważyć należy, że Polska jest krajem bezpiecznym. Wskazują na to najnowsze wyniki badań społecznych, w których aż 96% Polaków, stwierdziło, że miejsce, w którym mieszkają (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym. Jest to bez wątpienia powód do dumy, ale również ogromne wyzwanie wiążące się z potrzebą poszukiwania nowych kanałów komunikacji społecznej.

Telewizja Puls to trzecia co do wielkości telewizja w Polsce – od 2021 producent serialu kryminalnego „Dzielnica strachu” – pierwszego polskiego serialu, którego bohaterami są dzielnicowi, zaś role pierwszoplanowe odgrywają znani polscy aktorzy tj. Andrzej Młynarczyk i Agata Załęcka – laureaci tegorocznej edycji Telekamer Tele Tygodnia. Znaczącą postać gra również Aleksandra Listwan, czyli filmowa dzielnicowa Ola Grodziec. Zaznaczyć jednak należy, że świat filmu kieruje się nieco odmiennymi zasadami, stąd filmowi dzielnicowi przeprowadzają szereg barwnych akcji, na które patrzeć należy z lekkim, „filmowym” przymrużeniem oka.

W ramach akcji Telewizja Puls i Komenda Główna Policji przeprowadziły plebiscyt na SuperDzielnicowego 2023, jego zwycięzcą został mł. asp. Patryk Klekot z Komendy Miejskiej w Świętochłowicach, który swój tytuł odebrał podczas uroczystej gali i spotkania z fanami serialu — więcej w artykule Wielki finał „DzielnicyBEZstrachu”.

Relacja z finału konkursu

Jak sama nazwa wskazuje, akcja to nie jest działanie jednorazowe, stąd mamy przyjemność wspólnie z Telewizją Puls przypomnieć i ponownie zaprosić Państwa, do kolejnego konkursu: „Wygraj wizytę na planie serialu Dzielnica strachu”! Zadaniem konkursowym jest opracowanie opisu fikcyjnej akcji, w której mogliby wziąć udział bohaterowie serialu pt. „Dzielnica strachu”. Zgodnie z regulaminem nagrodą jest wizyta na planie filmowym dla „Ciebie i Twojej rodziny”.

Jak dowiedzieliśmy się od organizatora, trwającego już od trzech tygodni, konkursu zainteresowanie jest duże, niemniej jednak przed nami jeszcze kolejne trzy tygodnie, a więc jeszcze nic straconego, albowiem o ocenie decydować nie będzie kolejność wpływu, a niezależna ocena jury!

Warto zauważyć przy tym, że co prawda serial jest kryminalny, to nie brakuje w nim wątków humorystycznych, stąd można swobodnie puścić wodze fantazji kreśląc fabułę akcji!

Któż z nas nie chciałby zobaczyć świata filmu zza kulis, czy poznać znanych aktorów? Być może spotkają Państwo na planie serialu SuperDzielnicowego 2023 mł. asp. Patryka Klekota, który wystąpi w jednym z wątków. Dajemy Państwu tę szansę! Kto wie, czy producenci serialu nie zechcą wykorzystać Państwa fantazji i nakreślony przez Państwa wątek nie znajdzie odzwierciedlenia w serialu! Wówczas frajda wygranej byłaby podwójna.

Szczegóły konkursu oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na dedykowanej akcji stronie: https://dzielnicabezstrachu.pl/

Mamy nadzieję, że myśląc nad własną fabułą nie zapominają Państwo o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które nie zawsze muszą wiązać się, niczym w filmie, z mrocznymi zbrodniami, a z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą, w górach, czy na drodze (https://policja.pl/). Być może to one Państwa zainspirują.



W ramach partnerstwa z Telewizją Puls przygotowujemy dla Państwa kolejne działania w ramach akcji społecznej #DzielnicaBEZstrachu, o których niebawem będzie głośno, a których szczegółów jeszcze nie możemy zdradzić…

(Biuro Prewencji KGP )