Radomska policjantka genetycznym bliźniakiem Data publikacji 08.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy sierżant Agata Bogdańska funkcjonariusz Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu 9 lat temu zarejestrowała się w bazie dawców szpiku kostnego DKMS. W maju odebrała telefon z fundacji. Usłyszała: pani bliźniak genetyczny potrzebuje pomocy. Czy zgodzi się pani zostać dawcą?

Jak wygląda procedura pobrania szpiku komórek macierzystych? Jak się do niej przygotować? Ile trwa? Czy jest bolesna? Na te i inne pytania odpowiada w rozmowie st. sierż. Agata Bogdańska.

Radomska policjantka zarejestrowała się w bazie DKMS w 2014 roku. W tym roku, w maju otrzymała telefon z fundacji z informacją, że jest genetycznym bliźniakiem i czy zdecyduje się zostać dawcą - to procedura podstawowa. I lawina działań ruszyła. Agata otrzymała skierowanie na badanie krwi, a następnie na początku lipca otrzymała telefon z informacją o kolejnych badaniach, terminie i miejscu pobrania tak, by odpowiadał policjantce. Po przejściu badań wstępnych, Agata została zakwalifikowana do oddania komórek macierzystych z krwi obwodowej. Pobranie miało miejsce na początku sierpnia w Warszawie, trwało około 5 godzin i było bezbolesne. Tego samego dnia policjantka wróciła do domu. Materiał biologiczny poleciał aż za ocean, do USA, tylko takie informacje mogła tylko uzyskać.

Podczas przygotowania do oddania szpiku - przez 5 dni przyjmuje się czynnik wzrostu. Agata jak sama twierdzi - czuła się dobrze, opiekował się nią personel medyczny, atmosfera również była bardzo przyjazna, a samo pobranie było bezbolesne.

Policjantka dodaje, że: „po otrzymaniu telefonu z Fundacji DKMS, było dla niej naturalne, że zdecyduje się na oddanie szpiku innej potrzebującej ratunku osobie”. Jak mówi: „czułam ogromną radość, że mój z pozoru mały gest pomocy, może uratować komuś zdrowie i życie. Zachęcam innych do zarejestrowania się w bazie dawców. Nic nas to nie kosztuje, a możemy dać drugiej osobie szansę na najważniejsze...na dalsze życie”. Jak dodaje funkcjonariuszka – „jeśli miałabym podjąć decyzję jeszcze raz - postąpiłabym tak samo”.

Autor: asp. Karolina Krawczyk