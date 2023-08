Policjant wracając po służbie do domu zatrzymał mężczyznę podejrzanego o włamanie Data publikacji 08.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze, wracając po służbie do domu zatrzymał mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem. 32-latek był przez funkcjonariuszy poszukiwany do prowadzonej przez nich sprawy dotyczącej włamania w jednej z jeleniogórskich szkół i kradzieży dwóch laptopów. Sprawcę podczas popełniania przestępstwa zarejestrowały kamery. Teraz jeleniogórzanin za popełniony czyn odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusz, wracając po służbie do domu, zwrócił uwagę na idącego ulicą mężczyznę, który był poszukiwany do prowadzonej sprawy dotyczącej kradzieży z włamaniem. Policjant zatrzymał go, a następnie doprowadził do komisariatu, gdzie usłyszał on zarzut.

32-latek zatrudnił się jako pomocnik murarza w jednej z jeleniogórskich szkół, gdzie prowadzone były prace remontowe. 24 lipca 2023 roku przed rozpoczęciem pracy wykorzystał okazję i włamał się do pomieszczenia gospodarczego, skąd ukradł dwa laptopy o wartości 3 tysięcy złotych, po czym zniknął i już w pracy się nie pojawił. Mężczyznę podczas włamania zarejestrowały kamery. Funkcjonariusze na podstawie nagrania rozpoznali sprawcę, który dopuścił się tego czynu. Został on zatrzymany 4 dni później.

Teraz podejrzany odpowie przed sądem za swoje czyny, a grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy i prowadzą czynności w kierunku odzyskania skradzionego mienia.