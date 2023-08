Rozbiliśmy zorganizowaną grupę przestępczą czerpiącą zyski z nierządu! Data publikacji 09.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z komendy wojewódzkiej zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 45, 49 i 53 lata, oraz 52 - letnią kobietę. Członkowie grupy zajmowali się m. in zamieszczaniem ogłoszeń w Internecie, udostępnianiem lokalu do usług seksualnych i kontakcie z osobami korzystającymi z usług. Do nielegalnego procederu dochodziło w Puławach. Wszyscy zatrzymani zostali już tymczasowo aresztowani przez sąd. Działania prowadziliśmy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Za kierowanie grupą odpowie 49 - latek z gminy Puławy, który do zalegalizowania pracy kobiet uprawiających prostytucję, założył fikcyjną firmę zajmującą się wynajmowaniem pokoi oraz sprzątaniem. W ten sposób wspólnie z pozostałymi zatrzymanymi czerpał korzyści majątkowe z nierządu ob. Ukrainy. Członkowie grupy zajmowali się m. in zamieszczaniem ogłoszeń w Internecie, udostępnianiem lokalu do usług seksualnych i kontakcie z osobami korzystającymi z usług.

Sprawę prowadzą kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. To ich działania doprowadziły do zatrzymania czwórki podejrzanych. Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, a następnie zostali tymczasowo aresztowani przez Sąd.

Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli od podejrzanych ponad 50 tysięcy złotych. Za popełnienie przestępstwa liderowi grupy grozi do 10 lat więzienia, a pozostałym do lat 5.

