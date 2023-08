Policjantka w czasie wolnym zatrzymała kierowcę z sądowym zakazem Data publikacji 09.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny dowód na to, że służba w Policji to coś więcej niż praca w wyznaczonych godzinach. Policjantka zebrzydowickiego komisariatu w czasie wolnym od służby rozpoznała i zatrzymała kierującego motorowerem, który posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Sprawca był też poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Cieszynie.

Policjantka na co dzień pełniąca służbę w Komisariacie Policji w Zebrzydowicach w wolne weekendowe popołudnie rozpoznała mijającego ją motorowerzystę. 62-letni mieszkaniec Kaczyc posiada dożywotni kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Dodatkowo był on osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie do odbycia kary pozbawienia wolności. Mundurowa nie zawahała się i od razu zatrzymała kierującego, a na miejsce wezwała patrol policji. W wyniku kontroli drogowej na jaw wyszło, że motorower sprawcy nie posiadał ważnych badań technicznych ani obowiązkowej polisy OC. Za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu, kierujący został ukarany mandatem karnym w kwocie 1500 zł. O braku ubezpieczenia powiadomiono również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego. Za kierowanie pojazdem na aktywnym zakazie grozi mu kolejne 5 lat pozbawienia wolności.