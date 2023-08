Obywatele Tunezji odpowiedzą za nielegalny pokaz węży Data publikacji 09.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwaj obywatele Tunezji w wieku 39 i 41 lat odpowiedzą za nielegalne wystawianie na pokaz węży na terenie Głównego Miasta. Policjanci podęli wobec nich interwencję po sygnale otrzymanym od operatora monitoringu miejskiego ze Straży Miejskiej. Jeden z obwinionych za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem, drugi stanie przed sądem i odpowie za złamanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt, o ochronie przyrody i o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Policjanci we współpracy z innymi służbami oraz instytucjami zapowiadają dalsze działania pod kątem wyciągania konsekwencji wobec osób wykonujących pokazy z wykorzystaniem zwierząt.

W związku z sygnałami od mieszkańców i doniesieniami medialnymi dotyczącymi pokazów zwierząt w rejonie Głównego Miasta 3 sierpnia w siedzibie Straży Miejskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji, które miało na celu wypracowanie procedur, umożliwiających skuteczne eliminowanie z przestrzeni miejskiej pokazów z wykorzystaniem zwierząt. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii, dyrektor gdańskiego ZOO, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Gdańskiego Zarządu Dróg i Zielni oraz prezes fundacji zajmującej się ochroną i pomocą zwierzętom. 5 sierpnia policjanci odebrali zgłoszenie od operatora monitoringu miejskiego ze Straży Miejskiej, że przy ul. Długiej stoją dwaj mężczyźni, którzy prowadzą pokaz węży. Na miejscu policjanci z komisariatu na Śródmieściu wylegitymowali dwóch obywateli Tunezji w wieku 39 i 41 lat. Mężczyźni okazali dokumenty poświadczające, że trzymane przez nich węże to pyton i boa. Funkcjonariusze poinformowali mężczyzn, że wystawiając węże na pokaz, łamią przepisy i wręczyli im wezwania do stawienia się w jednostce Policji. Na skutek interwencji obywatele Tunezji zakończyli prezentację i odeszli. Wczoraj w komisariacie na Śródmieściu 39-latek i 41-latek usłyszeli trzy zarzuty za złamanie przepisów ustawy o ochotnie zwierząt, ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych. Młodszy z mężczyzn za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem gotówkowym. 41-latek stanie przed sądem i odpowie za to, że prezentował zwierzę poza miejscem wyznaczonym do organizowania takiego pokazu, w miejscu i sposób niegwarantujący bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Ponadto Tunezyjczyk nie zgłosił do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska, że posiada gada, podlegającego ochronie na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. Dodatkowo mężczyzna o swojej działalności w wyznaczonym terminie nie zawiadomił Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.



Działania w zakresie wyciągania konsekwencji wobec osób, które wystawiają na pokaz zwierzęta, będą nadal kontynuowane przez Policję oraz inne służby w ramach posiadanych kompetencji. Za każdym razem w przypadku otrzymania zgłoszenia o takim procederze niezależnie od czynności zwianych z popełnionymi wykroczeniami, funkcjonariusze będą sprawdzać dane zdarzenia pod kątem popełnienia przestępstwa. Należy zaznaczyć, że prezentowanie zwierząt może odbywać się tylko w określonych miejscach i na określonych warunkach oraz po uprzednim zgłoszeniu i wydaniu decyzji administracyjnej przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny. Dodatkowo w przypadku posiadania zwierzęcia podlegającego ochronie na podstawie prawa Unii Europejskiej, należy zgłosić je do rejestru prowadzonego przez właściwego starostę. Policjanci przypominają o prowadzonej akcji „Zielona strefa”, która ma na celu zmniejszenie liczby przestępstw dokonywanych na zwierzętach i środowisku. Akcja Zielona Strefa daje możliwość przekazania policjantom informacji w sposób anonimowy, o podejrzeniach np. dotyczących krzywdzenia zwierząt. W przypadku posiadania takich informacji polecamy kontakt e-mailowy pisząc na adres: prewencja.gdansk@gd.policja.gov.pl. W przesłanej wiadomości należy opisać jak najwięcej szczegółów dotyczących danej sprawy, można również dołączyć plik w postaci zdjęcia. Przesyłane na skrzynkę e-mailową lub przekazywane telefonicznie zgłoszenia trafiają bezpośrednio do właściwych jednostek Policji, których funkcjonariusze po otrzymaniu takiej informacji podejmują odpowiednie działania. Informację dotyczące podejrzenia znęcania się nad zwierzętami można też przekazać funkcjonariuszom za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.



Pamiętajmy, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia lub potrzeby pilnej interwencji Policji, kontakt z funkcjonariuszami za pomocą e-maila Zielonej Strefy czy aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, nie zastępuje numeru alarmowego. W takim przypadku należy korzystać z numeru alarmowego 112.