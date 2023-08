Natychmiastowa pomoc policjantów zapobiegła tragedii Data publikacji 09.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Prewencji lubińskiej komendy zapobiegli tragedii, ratując mężczyznę, który chciał odebrać sobie życie. Dotarli jako pierwsi na miejsce zdarzenia, zastając półprzytomnego poszkodowanego w jego mieszkaniu. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariusze udaremnili próbę samobójczą, podjęli czynności ratownicze, a następnie przekazali mężczyznę pod opiekę medyków.

Dyżurny lubińskiej komendy odebrał niepokojące zgłoszenie, z którego wynikało, że mieszkaniec Lubina targnął się na swoje życie. Na miejsce niezwłocznie skierowani zostali funkcjonariusze Wydziału Prewencji podkomisarz Tomasz Górka i sierżant Piotr Kołodyński.

Policjanci, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych pojechali pod wskazany adres. Po dotarciu na miejsce okazało się, że klatka schodowa jest zamknięta, a z uwagi na późną porę, żaden z sąsiadów nie obierał domofonu. Po chwili funkcjonariuszom udało się wejść na klatkę i nie tracąc czasu wbiegli na 8 piętro, zastając uchylone drzwi mieszkania, gdzie miał przebywać poszkodowany.

Kiedy mundurowi weszli do środka, zapłakana i roztrzęsiona kobieta na ich widok zaczęła krzyczeć, aby pomóc mężczyźnie.

Policjanci nie tracąc cennego czasu, przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanemu, który leżał na łóżku. Odebrali mu przedmiot, za pomocą którego postanowił on dokonać dramatycznego aktu. Mężczyzna był blady i półprzytomny. Funkcjonariusze cały czas próbowali nawiązać z nim kontakt. Policjanci zatamowali silny krwotok zakładając opatrunek uciskowy. W trakcie udzielania pomocy kontakt z mężczyzną stawał się coraz bardziej utrudniony. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego, funkcjonariusze monitorowali jego funkcje życiowe. Ostatecznie medycy przejęli od mundurowych lubinianina do szpitala.

Jak się okazało pomoc przyszła na czas. To kolejny przykład heroicznej walki lubińskich policjantów o ludzkie życie.