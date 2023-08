„Festiwalowa Służba”, czyli jak zabezpieczyć obszar 293 boisk piłkarskich Data publikacji 09.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na początku sierpnia odbył się Pol’and’Rock Festival – największy festiwal muzyczny w Polsce. Jak co roku polska Policja była na miejscu, aby zadbać o bezpieczeństwo uczestników. Obszar, który był do zabezpieczenia to aż 205 hektarów, czyli 1640 basenów olimpijskich lub 293 boiska piłkarskie. Aby skutecznie działać, zaangażowano policjantów z różnych pionów policyjnych. Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym krok po kroku, przedstawiamy naszą pracę!

Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem uczestników Pol’and’Rock Festival na obszarze 205 hektarów. Można go porównać do wielkości 1640 basenów olimpijskich lub 293 boisk piłkarskich. Przez 6 dni, 24 godziny na dobę policjanci z różnych pionów współpracowali, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom. Uruchomiono Posterunek Polowy Policji w Czaplinku. Policjanci ruchu drogowego dbali o płynność ruchu w okolicach festiwalu oraz monitorowali, czy kierowcy nie są pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Ze względu na okolicę pełną akwenów wodnych i lasów zdecydowano o wzmożonych patrolach wodnych, konnych oraz policjantów na quadach. Patrole konne i na quadach docierały do ciężko dostępnych miejsc i były wśród uczestników imprezy, czuwając nad bezpieczeństwem z bliska. Całość z lotu ptaka monitorował policyjny śmigłowiec Bell-407GXi z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP oraz policyjne drony.

Wszystkie piony policyjne współpracowały, aby ten festiwal pozostał jedynie wspaniałym wspomnieniem. Dzięki profesjonalizmowi funkcjonariuszy policji i zgranej pracy z innymi służbami uczestnicy festiwalu mogli cieszyć się świetną zabawą w pełni bezpiecznym środowisku.



Filmowe podsumowanie zabezpieczenia „Pol’and’Rock” Festival

Tekst: Katarzyna Chrzanowska BKS KGP

Film: sierż. szt . Tomasz Lis, sierż. szt. Kamil Kłeczek, sierż. szt. Krystian Kłeczek.

Montaż: sierż. szt. Tomasz Lis.

