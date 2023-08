Sprawca rozboju zatrzymany po policyjnym pościgu Data publikacji 09.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 23-latka, który na MOP-ie Knurów przy Autostradzie A1 napadł z nożem na mężczyznę i ukradł mu samochód. Policyjny pościg zakończył się w Gostyni, gdzie uciekinier wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie domu. Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia zaległej kary więzienia.

We wtorek, 8 sierpnia 2023 roku po godzinie 14.00 na MOP-ie w Knurowie przy Autostradzie A1 doszło do rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Do odpoczywającego kierującego, który wyszedł z samochodu wyrzucić śmieci, podszedł nieznany mu młody mężczyzna. Najpierw poprosił o skontaktowanie się z jego rodziną, która rzekomo miała go zostawić. Gdy pomocny kierujący poinformował go, że numer, który mu podał, jest niedostępny, ten wyciągnął z kieszeni nóż motylkowy i skierował go w stronę 35-latka. Następnie napastnik ukradł osobową kię mężczyzny i odjechał nią w kierunku Częstochowy. Pozostawiony na MOP-ie mężczyzna o zdarzeniu powiadomił telefonicznie policję. Na miejsce niezwłocznie zostały skierowane patrole policji z pobliskich komisariatów oraz gliwickiej komendy. Do działań dołączyli dyżurni policji z komendy wojewódzkiej w Katowicach oraz pobliskich jednostek. Dzięki koordynacji działań pomiędzy wszystkimi jednostkami policji graniczącymi z miejscem zdarzenia, jak i będącymi na trasie ucieczki napastnika, szybko ustalono, że uciekający kią sprawca przemieszcza się przez teren powiatu mikołowskiego. Policjanci wytropili uciekiniera. Pomimo dawanych mu sygnałów do zatrzymania, mężczyzna nadal uciekał. Pościg prowadzony ulicami Gostyni oraz działania blokadowe uniemożliwiły kierującemu dalszą ucieczkę. W pewnym momencie mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i wjechał w ogrodzenie domu. Uciekinier usiłował jeszcze zbiec pieszo, ale po kilkunastu metrach został dogoniony i zatrzymany przez policjantów.

Okazał się nim poszukiwany przez organy ścigania 23-letni mieszkaniec Żywca. Mężczyzna jest znany organom ścigania i ma bogatą przeszłość. W przeszłości odpowiadał między innymi za kradzież z włamaniem, kradzież, przywłaszczenie, rozbój i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Tym razem 23-latek kierował pojazdem pomimo posiadanego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Z uwagi na podejrzenie kierowania po użyciu środków odurzających została mu pobrana krew do dalszych badań.

Najbliższe 13 miesięcy mężczyzna spędzi za kratkami, gdzie odbędzie zaległą karę pozbawienia wolności.

Teraz odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia i ucieczkę przed Policją. Grozi mu do 12 lat więzienia.