Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego 83-letniego mężczyzny Data publikacji 10.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Łomży prowadzili poszukiwania za 83-letnim mieszkańcem miasta. Mężczyzna wraz z żoną wybrał się na grzyby, w pewnym momencie kobieta straciła go z oczu. Zaniepokojona seniorka zadzwoniła do córki, która zgłosiła zaginięcie. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem seniora.

Wczoraj, przed południem, łomżyńscy policjanci zostali powiadomieni o zaginięciu 83-letniego mężczyzny. Jak wynikało z przekazanych funkcjonariuszom informacji, 83-latek wraz z żoną wybrał się na grzyby do lasu w Kozikach na terenie gminy Śniadowo. Podczas grzybobrania, w pewnym momencie seniorka straciła kontakt wzrokowy z mężem, który odszedł w nieznanym jej kierunku. Początkowo kobieta zaczęła szukać mężczyzny na własną rękę, jednak ze względu na jej stan zdrowia oraz brak możliwości odnalezienia seniora, zadzwoniła do córki, która to właśnie powiadomiła policję.

Do poszukiwań natychmiast zostali zaangażowani mundurowi, którym przekazano rysopis 83-latka. Zaginiony mężczyzna został zauważony przez policjanta łomżyńskiej drogówki, który patrolował wskazany teren od strony Śniadowa. Okazało się, że mężczyzna stracił orientację w terenie i przeszedł około 2 kilometrów lasem z Kozik do Sierzput Zagajnych. Mężczyzna był osłabiony, ale nie wymagał hospitalizacji. Odnalezionego seniora przekazano córce.

W poszukiwaniach udział wzięło 18 funkcjonariuszy policji oraz 14 strażaków.