Policjanci odnaleźli zaginionego 78-letniego mężczyznę Data publikacji 10.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na słowa uznania zasługują sokołowscy policjanci, którzy po raz kolejny wykazali się ogromnym profesjonalizmem, kiedy w bardzo trudnych warunkach w gęstwinach lasu szukali 78-latka. Sytuacja była o tyle utrudniona, iż zapadał zmrok, a z relacji zaniepokojonej rodziny wynikało, że mężczyzna ma zaniki pamięci. Po kilkudziesięciu minutach poszukiwań policjanci odnaleźli leżącego między drzewami 78-latka, który był wycieńczony i wychłodzony. Policjanci udzielili mu pomocy jednocześnie ratując mu życie.

Przedwczoraj (8.08.2023) około godziny 20.30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim otrzymał zgłoszenie od przerażonego małżeństwa o zaginięciu 78-letniego mężczyzny. Do obsługi tej interwencji został skierowany patrol Wydziału Ruchu Drogowego. Na miejscu policjanci ustalili, że 78-letniego mężczyznę przywieziono do domu po dłuższym pobycie w szpitalu. Mężczyzna był osłabiony i potrzebował opieki. Po kilku godzinach 48-letnia bratowa wróciła do szwagra z posiłkiem i ujawniła, że nie ma go w domu. Od razu powiadomiła o tym Policję. Dodatkowo policjanci dowiedzieli się, że 78-latek ma zaniki pamięci. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania mężczyzny.

W takich przypadkach liczy się każda minuta, aby jak najszybciej odnaleźć poszkodowanego. W trakcie czynności policjanci pozyskali informację od mieszkańca wsi, w której mieszka zaginiony, iż był on widziany w trakcie spaceru w kierunku lasu. Funkcjonariusze pojechali we wskazanym kierunku. Po kilkudziesięciu minutach intensywnych poszukiwań, w głębi lasu, policjanci zauważyli leżącego między drzewami mężczyznę. Bez chwili zastanowienia policjanci, tj. mł.asp. Maciej Królikowski oraz sierż. Jakub Krysiak ruszyli poszkodowanemu na ratunek. Mężczyzna był wycieńczony i wychłodzony, a na jego twarzy były widoczne ślady po upadku. Funkcjonariusze pomogli wstać mężczyźnie, okryli go kurtką i zaprowadzili do radiowozu, którym następnie przetransportowali do domu. Na miejsce policjanci wezwali karetkę, aby zapewnić mu profesjonalną opiekę medyczną.

Gdyby nie intensywne poszukiwania, ta sytuacja mogłaby mieć dramatyczny finał. Po raz kolejny policjanci udowodnili swój profesjonalizm i fakt niesienia pomocy mieszkańcom powiatu sokołowskiego, wtedy kiedy tego potrzebują.