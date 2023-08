Wyłudzili ponad 440 tysięcy złotych – oszuści zatrzymani przez policjantów Data publikacji 10.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o udział w oszustwach metodą "na policjanta". Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie oszustw na szkodę seniorów Na wniosek śledczych, Sąd Rejonowy w Nowej Soli zastosował wobec jednego z podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Drugi z mężczyzn trafił już do zakładu karnego, ponieważ był poszukiwany. Teraz zatrzymanym grozi kara do 8 lat więzienia.

Skuteczna praca nowosolskiej Policji i Prokuratury doprowadziła do zatrzymania przestępców, którzy oszukiwali ludzi metodą „na policjanta”. Wyłudzili od poszkodowanych łącznie ponad 440 tysięcy złotych. Oszustwa na szkodę starszych osób miały miejsce pod koniec 2022 roku. Oszukani seniorzy telefonicznie mieli się dowiedzieć od fałszywych funkcjonariuszy, że osoba im najbliższa spowodowała wypadek komunikacyjny i muszą przekazać mundurowym sporą kwotę pieniędzy, by członek ich rodziny nie trafił do więzienia. W taką historię uwierzyło kilkanaście osób z województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego po otrzymaniu zgłoszeń od poszkodowanych osób natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojone działania, aby ustalić i zatrzymać oszustów. Policjanci sprawdzili wiele informacji związanych z tym zdarzeniem, w wyniku których zatrzymali dwóch mężczyzn i jedną kobietę. Zostali oni przesłuchani i usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie oszustw na szkodę seniorów.



Mundurowi odzyskali znaczną część pieniędzy - ponad 300 tysięcy złotych, które wróci do osób poszkodowanych. Sukces nowosolskich policjantów to efekt intensywnych, konsekwentnych i skrupulatnych ich działań, skutkujący rozpracowaniem i zatrzymaniem przestępców, którzy wykorzystując nadmierną ufności i dobre serce seniorów niejednokrotnie pozbawiali ich oszczędności całego życia. Mężczyźni w wieku 27 i 30 lat oraz 28-letnia kobieta odpowiedzą za przestępstwa, za które kodeks karny przewiduje karę do 8 lat więzienia. Na wniosek śledczych, Sąd Rejonowy w Nowej Soli zastosował wobec jednego z podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Drugi z mężczyzn trafił już do zakładu karnego, ponieważ był poszukiwany. Policjanci sprawdzają, czy zatrzymane osoby nie stoją też za innymi oszustami na szkodę seniorów. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Jeżeli, ktoś otrzyma telefon od osoby podającej się za policjanta, która próbuje namówić nas do przekazania oszczędności to może być pewny, że to oszustwo! Aby nie stać się ofiarą oszustwa, należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Policja nigdy nie prosi o pieniądze! Nowosolscy policjanci apelują o zachowanie czujności i rozwagi w podobnych przypadkach!