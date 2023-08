W czasie wolnym od służby policjant zapobiegł tragedii Data publikacji 10.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz stacjonującej we Włocławku III Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy zauważył w czasie wolnym od służby niepokojącą sytuację, na którą natychmiast zareagował. Podbiegł do przechodzącej przez barierki wiaduktu młodej kobiety i udaremnił jej próbę targnięcia się na życie. Uratowana 19-latka trafiła pod opiekę specjalistów.

Mundurowi po raz kolejny udowodnili, że niesienie pomocy drugiej osobie jest najważniejszym zadaniem, również w czasie wolnym od służby. Tym razem z sytuacją, która wymagała natychmiastowej reakcji zetknął się posterunkowy Mateusz Sieraczkiewicz – policjant stacjonującej we Włocławku III Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Będąc poza służbą, funkcjonariusz usłyszał krzyk kobiety wołającej do kogoś, by nie skakać i zejść na dół. Po chwili zauważył również stojącą na wiadukcie osobę, która wychylała się za barierki, a następnie zaczęła przez nie przechodzić. Widząc jak niebezpieczna jest to sytuacja, natychmiast zareagował i już po chwili był na wiadukcie przy 19-latce. Policjant najpierw spokojnie rozmawiał z zapłakaną i zdenerwowaną dziewczyną, a następnie chwycił ją za rękę, wyciągnął zza barierek i przeprowadził w bezpieczne miejsce.

Wkrótce dotarli tam również, powiadomieni przez funkcjonariusza, włocławscy policjanci pełniący służbę oraz załoga ratownictwa medycznego. Nastolatka trafiła pod opiekę specjalistów.

Jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile i nie radzić sobie z problemami. Pamiętajmy, że zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez trudny okres w życiu.

Gdzie szukać pomocy

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00.



Źródło: pacjent.gov.pl