Zarzut usiłowania zabójstwa oraz areszt dla 37-latka Data publikacji 10.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki intensywnej pracy olsztyńskich funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością p-ko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie nadzorowanych przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn Północ, na podstawie zebranego materiału dowodowego 37-latek, który w weekendową noc miał zrzucić z olsztyńskiego mostu 43-leniego mężczyznę, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

W nocy z soboty na niedzielę (05/06.08.2023 r.) oficer dyżurny KMP w Olsztynie otrzymał informację o zdarzeniu, do którego doszło na Moście Jana Nepomucena w Olsztynie. Na miejsce zostały wysłane służby ratunkowe. Według relacji świadków, miało tam dojść do szarpaniny między dwoma mężczyznami, w wyniku której jeden z mężczyzn został przerzucony przez barierkę mostu, wpadając wprost do rzeki. Pokrzywdzony 43-latek mimo doznanych obrażeń ciała, wydostał się na brzeg o własnych siłach. Drugi z mężczyzn oddalił się z miejsca przed przyjazdem policjantów. Funkcjonariusze ustalili jego tożsamość. Okazał się nim 37-latek.

W rozmowie z policjantami 43-latek stwierdził, że nie zamierza składać żadnego zawiadomienia w tej sprawie. Jednak po wstępnym ustaleniu okoliczności zdarzenia i zapoznaniu się z opublikowanym w mediach materiałem filmowym, dzięki intensywnej pracy olsztyńskich funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością p-ko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie nadzorowanych przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn Północ, na podstawie zebranego materiału dowodowego 37-latek, został zatrzymany i w środę (09.08.2023 r.) usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa w zamiarze ewentualnym.

W czwartek (10.08.2023 r.) decyzją Sądu Rejonowego w Olsztynie, który przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Olsztyn Północ, wobec mężczyzny zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Zgodnie z kodeksem karnym mężczyźnie może grozić kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Na poniższym filmie, który zaczyna i kończy plansza z napisem Komenda Miejska Policji w Olsztynie, widoczny jest moment prowqadzenia zatrzymanego męzczyzny przez policjantów do radiowozu.

