"Długi weekend" na drogach Data publikacji 11.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami kolejny w tym roku „długi weekend”. Nadarzająca się okazja na weekendowy relaks spowoduje, że wielu z nas wyruszy w trasę.

Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwać będą policjanci. Pobłażania ze strony funkcjonariuszy nie mogą się spodziewać użytkownicy dróg łamiący przepisy ruchu drogowego, w szczególności kierujący pojazdami. Z ich winy, w ostatnich latach, dochodzi do ponad 90% wszystkich wypadków.

Funkcjonariusze będą reagować na wszystkie popełniane wykroczenia, a szczególnie te najbardziej niebezpieczne, do których należy przekraczanie dozwolonych prędkości. Eliminowani z ruchu będą także kierujący pojazdami po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

Służbę na drogach będą pełnić policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest ujawnianie kierujących dopuszczających się szczególnie niebezpiecznych zachowań.

Pamiętajmy jednak, że działania policjantów przyniosą pozytywne rezultaty jeżeli wszyscy będziemy odpowiedzialni swoje bezpieczeństwo, a także za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.

Nie traćmy czujności na ciągach komunikacyjnych o małym natężeniu ruchu. Tam też dochodzi do ryzykownych sytuacji. Tym bardziej, że podczas weekendu na drogach pojawia się znacznie więcej niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Ze względu na trwający „sezon motocyklowy” użytkownikom tych pojazdów przypominamy, że przyjemność z jazdy musi łączyć się z bezpieczeństwem. Brawura i zbytnia wiara we własne umiejętności może skończyć się tragicznie. To samo dotyczy kierowców samochodów. Motocykliści giną na drogach nie tylko z własnej winy. Do około 50% wypadków, z ich udziałem przyczyniają się inni użytkownicy dróg, szczególnie kierujący samochodami osobowymi.

Ruszając w drogę zróbmy wszystko, aby wakacyjne wyjazdy pozostawiły w nas tylko dobre wspomnienia.

BRD KGP