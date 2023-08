Rozmowa telefoniczna, która uratowała życie Data publikacji 11.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w Policji to wyjątkowe powołanie. Wymaga poświęcenia, ale daje też wiele satysfakcji, szczególnie wtedy, kiedy ratuje się ludzkie życie. Doskonale wiedzą o tym dyżurni ze szczecińskich jednostek, którzy już wielokrotnie dzięki rozmowie telefonicznej ratowali z opresji osoby w kryzysie emocjonalnym. Tym razem za sprawą swojego doświadczenia zawodowego i „policyjnej czujności” dyżurny z Komisariatu Policji – Nad Odrą w Szczecinie, aspirant sztabowy Krzysztof Juszczyk nie dopuścił do targnięcia się na życie młodego człowieka.

W czwartek (10 sierpnia) szczecińscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące 25-letniego mężczyzny, który w wyniku próby samobójczej miał zranić się w rękę i potrzebuje pomocy specjalistycznej. Wysłany na miejsce jego przebywania patrol nie zastał mężczyzny. W związku z realnym zagrożeniem życia i zdrowia dyżurny Komisariatu Policji Szczecin – Nad Odrą, asp. szt. Krzysztof Juszczyk ustalił numer telefonu, a następnie zatelefonował do poszukiwanego 25-latka. Ten w ogóle nie chciał powiedzieć, gdzie się znajduje, jak się czuje, ani jak poważny jest jego stan.