Podziękowania za okazaną pomoc i profesjonalne podejście Data publikacji 11.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj „Pragnę na Pana ręce złożyć serdeczne podziękowanie dla oficera dyżurnego oraz załogi nieoznakowanego samochodu patrolowego za okazaną pomoc i profesjonalne podejście w sytuacji nadzwyczajnej”. Tym słowami zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy Pan profesor - Kierownik Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Dzięki funkcjonariuszom, potrzebujący pilnej pomocy pacjent otrzymał ją w porę.

Kilka dni temu, na początku sierpnia, do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy wpłynął list z podziękowaniem od Kierownika Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Pan profesor wyraził w nim wdzięczność, zarówno oficerowi dyżurnemu, jak i patrolowi nieoznakowanego radiowozu bmw „za okazaną pomoc i profesjonalne podejście w sytuacji nadzwyczajnej”.

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca (27.07.2023). Tego dnia, dyżurny bydgoskiej komendy miejskiej otrzymał informację od policjantów z sąsiedniego powiatu, że w kierunku Bydgoszczy jedzie Kierownik Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Jurasza, który potrzebuje pomocy w szybkim dotarciu na oddział. Z relacji Pana profesora wynikało, że otrzymał on pilne wezwanie w związku z zagrożeniem życia jednego z pacjentów. Pan doktor poprosił o pomoc, ponieważ był bardzo duży ruch, tworzyły się spore „korki”, co znacznie utrudniało mu szybkie dotarcie do celu.

We wskazanym przez Pana profesora kierunku natychmiast został wysłany patrol. Policjanci zauważyli opisane w zgłoszeniu auto w okolicach Stryszka. Funkcjonariusze dali znać Panu doktorowi, by jechał za nimi i na sygnałach świetlnych oraz dźwiękowych sprawnie przekonwojowali go do szpitala. Dzięki czemu pacjent w porę otrzymał specjalistyczną pomoc.

Podczas codziennej służby policjanci spotykają się z różnego rodzaju sytuacjami. Nierzadko z takimi właśnie, gdzie ktoś potrzebuje pomocy. Nie oczekują w zamian podziękowań. Niemniej każdy miły gest czy dobre słowo powodują, że jeszcze bardziej się chce „służyć wiernie Narodowi”.