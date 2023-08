Odpowie za strzelanie z wiatrówki do osoby i posiadanie narkotyków Data publikacji 11.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci olsztyńskiej komendy zatrzymali 29-latka, podejrzanego o to, że kilka dni wcześniej z balkonu jednego z bloków w Olsztynie strzelał z wiatrówki do innej osoby. Wiatrówka, magazynek, pudełko śrutu, nabój do broni palnej oraz woreczki z substancjami zabronionymi zostały zabezpieczone w jego mieszkaniu. 29-latek odpowie nie tylko za nielegalne posiadanie broni i amunicji ale również za stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia osoby oraz posiadanie substancji zabronionych. W trakcie tej interwencji zostały zatrzymane też cztery inne osoby.

W niedzielę, 6 sierpnia 2023 roku po godzinie 18.00 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał informacje o zdarzeniu, do którego doszło na ul. Jarockiej w mieście. Ktoś miał trzykrotnie z wiatrówki postrzelić wracającego ze sklepu 77-latka. Mężczyzna został trafiony m. in. w udo i plecy.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością p-ko Życiu i Zdrowiu bardzo szybko ustalili mieszkanie, z którego padły strzały. Na miejsce przyjechały służby, a pokrzywdzony mężczyzna trafił do szpitala pod opiekę medyczną.

W ustalonym lokalu policjanci zastali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 42 lat. W rozmowie z funkcjonariuszami mężczyźni oświadczyli, że nie wiedzą nic o postrzeleniu osoby. Funkcjonariusze w trakcie przeszukania mieszkania oraz piwnicy przynależnej do lokalu, ujawnili m. in.: pistolet pneumatyczny wraz z magazynkiem i śrutem, nabój do broni palnej, a także woreczki z zawartością substancji zabronionych. Wstępne badanie laboratoryjne wykazało, że były to m. in.: amfetamina, haszysz, mefedron, grzyby halucynogenne i marihuana (łącznie ponad 630 gramów substancji zabronionych).

W trakcie prowadzonych czynności do mieszkania przyszedł 28-latek oraz 18-latek, którzy również zostali zatrzymani do sprawy. Funkcjonariusze równie szybko zatrzymali 29-latka, który – jak ustalili - oddalił się z tego mieszkania przed przyjazdem służb. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego to właśnie 29-latek tego dnia miał strzelać z wiatrówki do bezbronnego człowieka, oddając strzały trzykrotnie.

Zatrzymany 29-latek usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni, narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia oraz posiadania środków odurzających. Z kolei 42-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu na wniosek prokuratury wobec 29-latka i 42-latka został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Ponadto w tej sprawie zatrzymany 18-latek usłyszał zarzut nielegalnego posiadania amunicji, a 28-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. 40-latek po złożeniu wyjaśnień został zwolniony.

Zgodnie z art.160 kodeksu karnego za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z kodeksem karnym za posiadanie broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie środków zabronionych grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku gdy ich ilość jest znaczna do lat 10.