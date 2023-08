Policjanci odzyskali zabytkowy portret epitafijny z 1720 roku Data publikacji 11.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli, odzyskali portret epitafijny skradziony w 2003 roku z kościoła w Konotopie, wpisany do rejestru zabytków. Obraz odnaleziono w pomieszczeniu gospodarczym 33-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty paserstwa – grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

W marcu do Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli wpłynęło zawiadomienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sprawa dotyczyła zabytku - barokowego portretu epitafijnego Heleny Bojanowskiej zmarłej w 1720 roku, należącego do wyposażenia kościoła filialnego pod wezwaniem Świętej Anny w Konotopie. Na ślad obrazu wystawionego na portalu internetowym wpadł przedstawiciel Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który dzięki dobrej współpracy z nowosolską Policją w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturą Rejonową w Nowej Soli, przyczynili się do odzyskania zabytku. Powyższy portret pochodził z kradzieży z 2003 roku. Obraz jest obiektem objętym ochroną prawną ze względu na wpis do rejestru zabytków oraz figuruje w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Fundamentalną rolę dowodową odegrały czynności dochodzeniowo – śledcze w ramach prowadzonego śledztwa oraz współpraca z Wojewódzkim Urzędu Ochrony Zabytków, które doprowadziły do odzyskania portretu, który odnaleziono w pomieszczeniu gospodarczym mieszkańca Poznania. Obraz został zabezpieczony w Miejskim Muzeum w Nowej Soli, gdzie w odpowiednich warunkach będzie przechowywany i zdeponowany do czasu zakończenia śledztwa.

Prowadzone obecnie przez policjantów czynności nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli doprowadziły do ustalenia osoby, która wystawiła portret do sprzedaży. 33-letni mężczyzna został przesłuchany przez prokuratora i zostały mu postanowione zarzuty paserstwa. Kodeks karny za te przestępstwo przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności. Obecnie funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w tej sprawie, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności dotyczących tego, co przez 20 lat działo się z obrazem i jak trafił w prywatne ręce.

aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli