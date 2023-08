ZAPNIJ PASY, poczuj uścisk bezpieczeństwa – Rozwiąż QUIZ i zdobądź CERTYFIKAT Data publikacji 14.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W trosce o bezpieczeństwo podróżnych Policja wspólnie z firmą Neptis S.A. – operatorem komunikatora Yanosik oraz firmą Screen Network S.A., dysponującą ekranami LED rozmieszczonymi na terenie całego kraju przez okres wakacji prowadzi akcję pn. ZAPNIJ PASY, poczuj uścisk bezpieczeństwa. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na konsekwencje jazdy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Pasy w samochodzie spełniają bardzo ważną rolę i stanowią niezbędną ochronę dla kierowcy oraz pasażerów. Jazda bez zapiętych pasów znacząco zwiększa ryzyko poważnych obrażeń nie tylko w czasie wypadku, ale też w trakcie niewielkiej kolizji czy nawet gwałtownego hamowania. Stąd też powinniśmy je bezwzględnie zapinać a młodsze dzieci przewozić w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących.

Pamiętajmy! Wszystkie osoby w samochodzie powinny zapinać pasy bezpieczeństwa zanim pojazd ruszy z miejsca – zarówno kierowca jak i pasażerowie. Zapinanie pasów obowiązuje również w autobusach i tzw. busach, którymi często podróżujemy na wakacje.

Wielu kierowcom oraz pasażerom zdarza się zapominać o zapinaniu pasów bezpieczeństwa, a to ogromny błąd, bo to właśnie one mogą uratować ich życie w czasie wypadku drogowego.

W ramach działań został przygotowany specjalny quiz sprawdzający wiedzę w zakresie bezpiecznej jazdy oraz konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa, który można rozwiązać w aplikacji Yanosik do 20 sierpnia br. Za 100% poprawnych odpowiedzi otrzymuje się imienny Certyfikat Odpowiedzialnego Kierowcy.

Sprawdźcie wszystko, co musicie wiedzieć o pasach bezpieczeństwa i weźcie udział w quizie!

BRD KGP