Policjanci interweniowali wobec zagubionego 2-latka. Na szczęście szybko dotarli do zaniepokojonych rodziców Data publikacji 11.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj To jak ważna jest nasza reakcja i zainteresowanie kiedy widzimy zagubione dziecko udowodniła mieszkanka Starowej Góry w gminie Rzgów. Kobieta zauważyła małego chłopca spacerującego z psem, szybko zainterweniowała i wezwała na miejsce policjantów. Mundurowi przeprowadzili szereg ustaleń wśród mieszkańców i placówek handlowych po czym już po godzinie dotarli do zaniepokojonych rodziców.

W czwartek, 10 sierpnia 2023 roku około godziny 15.30 oficer dyżurny koluszkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, iż w Starowej Górze przy ulicy Centralnej zgłaszająca zauważyła spacerującego bez butów małego chłopca z psem na smyczy. Natychmiast na miejsce zostali skierowani tuszyńscy policjanci. Chłopiec miał około 2 lat i nie był w stanie wskazać żadnych danych ani kierunku z którego przyszedł. Policjanci natychmiast zaczęli działać, rozpytywali pobliskich mieszkańców, pracowników placówek handlowych, skontaktowali się Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Już po niespełna godzinie dotarli do zrozpaczonych rodziców, którzy na własną rękę gorączkowo szukali chłopca. Jak się okazało 2-latek wykorzystał moment nieuwagi rodziców, którzy remontowali dom i wyszedł z podwórka. Na miejsce skierowano również medyków, którzy nie stwierdzili żadnych obrażeń u dziecka. Maluch trafił od razu pod opiekę mamy.

Policjanci szczególnie dziękują mieszkance Starowej Góry, która jako pierwsza zainteresowała się losem dziecka i wykazała niezwykłą empatią i wzorową postawą. Być może dzięki niej nie doszło do tragedii.

Policjanci apelują do mieszkańców o zainteresowanie i reagowanie na niepokojące sytuacje wokół nas, często wystarczy niewiele, a można uratować czyjeś życie. Nie bójmy się reagować! Od najmłodszych lat uczmy swoje dziecko jak się nazywa, gdzie mieszka oraz jaki jest numer telefonu przynajmniej jednego z rodziców. W przypadku, gdy straci rodziców z oczu, może poprosić kogoś o zadzwonienie do mamy lub taty. Warto również przed większym wyjazdem, wycieczką czy nawet zakupami w hipermarkecie sprawić dziecku opaskę na rękę z numerem telefonu do opiekuna. Również do kurtki można włożyć kartkę z taką informacją Gdy dziecko się zagubi natychmiast zawiadom policję. Zaangażuj też w poszukiwania innych. Proś o pomoc kogo się da. Jeśli dziecko zgubi się w sklepie, na dworcu zgłoś to ochronie, by jak najszybciej rozpoczęto monitorowanie wyjść i ogłoszono komunikat.