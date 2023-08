Zatrzymali 25 nielegalnych imigrantów z Syrii Data publikacji 11.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania żywieckich policjantów oraz funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły do zatrzymania 25 imigrantów z Syrii. Kobiety, mężczyźni i dzieci przekroczyli nielegalnie granicę pojazdem dostawczym. Nie posiadali dokumentów umożliwiających przekroczenie granicy RP.

Wczoraj około godziny 7.30 dyżurny żywieckiej komendy został poinformowany, że na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Zwardoniu stoi pojazd dostawczy, z którego wybiegły do lasu osoby. Po wykonaniu czynności ustalono, że z busa wybiegło 25 osób, prawdopodobnie nielegalnych imigrantów, którzy pobiegli do lasu. O sytuacji powiadomiono funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.



Policjanci odnaleźli w lesie 25 osób, które okazały się obywatelami Syrii. Żadna z nich nie posiadała przy sobie dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP . W związku z tym, że osoby przebywały na terenie naszego kraju nielegalnie, zostały one zatrzymane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.