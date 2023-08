Apelujemy o bezpieczeństwo podczas długiego sierpniowego weekendu Data publikacji 11.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami długi weekend. Korzystając z wakacyjnej pogody i nadarzającej się okazji na spędzenie wolnego czasu z rodziną, przyjaciółmi wielu z nas wyruszy w trasę. Należy spodziewać się wzmożonego ruchu na głównych drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku. Apelujemy również o zachowanie zdrowego rozsądku i rozwagi podczas wypoczynku nad wodą. Od początku czerwca w naszym regionie utonęło 10 osób.

Policjanci będą dbać o płynność ruchu drogowego w miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień w ruchu drogowym oraz pomagać w bezpiecznym dotarciu do celu. Ponadto będą kontrolować prędkość, zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci, a także zwracać uwagę na pozostałe wykroczenia, które generują zagrożenie.

Przestrzegamy wszystkich kierowców przed zbytnim pośpiechem na drodze. Apelujemy o jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem. Przypominamy wszystkim użytkownikom dróg, także pieszym, że bezpieczeństwo na drogach w dużej mierze zależy od nas samych – od decyzji, które podejmujemy.

Pamiętajmy, że na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego wpływa wiele czynników m.in. respektowanie przepisów przez uczestników ruchu drogowego, sprawność pojazdu, stan psychofizyczny kierujących pojazdami, a także kultura jazdy, wzajemny szacunek i brak agresji.

Pamiętaj:

Przestrzegaj przepisy ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dozwolonych limitów prędkości, stanu trzeźwości korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach.

Kierując samochodem podczas rozmowy telefonicznej korzystaj z zestawu głośnomówiącego.

Dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych, drogowych, swoich umiejętności oraz stanu psychofizycznego.

Sygnalizuj swoje manewry na drodze z takim wyprzedzeniem i w taki sposób, by były widoczne dla innych uczestników ruchu.

Zachowaj szczególną ostrożność przed przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów, skrzyżowaniami.

Obowiązkowo rób przerwy w trakcie wielogodzinnych podróży.

Sprawdź przed wyjazdem stan techniczny pojazdu, w tym zwłaszcza ogumienie, oświetlenie, poziom płynów eksploatacyjnych.

Apelujemy również o zachowanie zdrowego rozsądku i rozwagi podczas wypoczynku nad wodą. Niestety przecenienie własnych umiejętności podczas kąpieli i niedostateczna opieka nad dziećmi mogą być tragiczne w skutkach. Od początku czerwca w naszym regionie utonęło 10 osób.

Aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.

Zasady bezpiecznej kąpieli:

1. Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik;

2. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy;

3. Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni);

4. Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody ochlapmy nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi;

5. Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy;

6. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią;

7. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni;

8. Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;

9. Nigdy nie wchodźmy do wody, nie pływajmy po spożyciu alkoholu – to najkrótsza droga do tragedii. Pamiętajmy: najpierw woda, później alkohol – odwrotnie w tej historii nie ma życia;

10. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie.

aspirant Kamil Karbowniczek