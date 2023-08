Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Płocku narażając własne życie uratował topiącego się mężczyznę Data publikacji 12.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu policjant z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego płockiej komendy wskoczył do Wisły i uratował życie tonącego 31-latka. „Nagle mężczyzna zniknął pod powierzchnią wody, wtedy bez chwili wahania wskoczyłem do wody,aby go ratować”- relacjonuje sierż. Bartłomiej Stanisławski.

W środę (9.08) tuż przed godz. 21 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Płocku otrzymał zgłoszenie, że w rejonie ul.Rybaki ktoś skoczył z mostu do wody. Funkcjonariusz natychmiast skierował na miejsce patrol. Policjanci już po dwóch minutach byli na miejscu i pomimo, że zapadał zmrok, od razu dostrzegli w rzece wycieńczonego mężczyznę, który znajdował się kilkanaście metrów od brzegu. Mundurowi podjęli akcję ratowniczą wykorzystując koło ratunkowe, które znajduje się na bulwarach. W pewnym momencie mężczyzna zniknął pod powierzchnią wody. Bez chwili zawahania sierż. Bartłomiej Stanisławski wskoczył do rzeki i zaczął ratować tonącego, który zapewne będąc w szoku, szarpał się utrudniając akcję ratowniczą. Policjant z narażeniem własnego życia wyciągnął mężczyznę na brzeg, gdzie oczekiwali już ratownicy medyczni. 31-letni mieszkaniec Płocka został zabrany do szpitala. Na odcinku rzeki gdzie znajdował tonący mężczyzna, niejednokrotnie dochodziło do utonięć. Funkcjonariusz narażając własne życie wykazał się niezwykłą odwagą i poświęceniem.

„Pomagamy i chronimy” to nie tylko słowa, to przede wszystkim czyny, które są fundamentem do ratowania ludzkiego życia.

Autor: sierż.szt.Monika Jakubowska