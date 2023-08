Podsumowanie wizyty włoskich policjantów w stolicy Dolnego Śląska Data publikacji 12.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mijają dwa tygodnie od kiedy dwoje włoskich policjantów rozpoczęło pełnienie służby patrolowej na terenie stolicy Dolnego Śląska wraz z polskimi funkcjonariuszami. Kończy się tym samym powoli czas wizyty naszych kolegów z Włoch na terenie naszego województwa. Z tej okazji wczoraj, w siedzibie dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, odbyło się spotkanie, którego gospodarzem był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda. Miało ono na celu podsumowanie dwutygodniowej polsko-włoskiej współpracy.

Przez dwa minione tygodnie dwoje włoskich policjantów pełniło w stolicy Dolnego Śląska służbę patrolową wraz z wrocławskimi funkcjonariuszami. Warto przypomnieć, że inicjatywa wspólnych polsko-włoskich patroli stanowi kontynuację realizowanej przez Biuro Prewencji KGP dwustronnej współpracy międzynarodowej z partnerami włoskimi.

Od kilkunastu lat bowiem polscy policjanci, dbając o bezpieczeństwo Polaków podczas sezonu zimowego, doskonalą swoją technikę jazdy na nartach i ratownictwa górskiego na stokach włoskich Alp, z kolei włoscy partnerzy w letnim sezonie wakacyjnym pełnią służbę w polskich miastach najczęściej odwiedzanych przez ich rodaków. W tym roku dwoje włoskich policjantów inspector Domenico Perciante (Polizia di Stato - Questura Protenza) oraz chief assistant Marzena Michalska (Polizia di Stato - Questura Biella) miało okazję pełnić służbę we Wrocławiu.

Wybór stolicy Dolnego Śląska był nieprzypadkowy. W 2022 roku bowiem liczba włoskich turystów odwiedzających Polskę wyniosła 152,8 tys., z czego znaczna część odwiedziła rejon naszego województwa, a w szczególności sam Wrocław. Stąd też potrzeba intensyfikacji współpracy z partnerem włoskim, również w zakresie zadań realizowanych przez służbę prewencyjną w formie patroli międzynarodowych.

Z racji tego, iż kończy się powoli czas wizyty naszych kolegów z Włoch na terenie naszego województwa, w siedzibie dolnośląskiej komendy wojewódzkiej odbyło się wczoraj spotkanie podsumowujące dwutygodniową polsko-włoską współpracę, którego gospodarzem był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda. Była to świetna okazja do omówienia korzyści, jakie płyną z tego typu międzynarodowej kooperacji.

Jak stwierdzili mundurowi z Półwyspu Apenińskiego, ostatnie dwa tygodnie były bardzo ciekawym doświadczeniem zawodowym i pozwoliły na wymianę doświadczeń wynikających z codziennej służby. Co niezwykle ważne włoscy policjanci spotkali się z bardzo miłą reakcją nie tylko swoich rodaków, ale również Polaków.

Na spotkaniu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego, dziękując włoskim gościom za dotychczasową współpracę, wręczył okolicznościowe upominki upamiętniające ich pobyt w Polsce. Drobne prezenty funkcjonariuszom z Włoch wręczył również przedstawiciel IPA Wrocław-Poland.