#pomagamyichronimy - mamy to we krwi. Następna zbiórka już jutro (24.08) Data publikacji 23.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomimo ogromnego postępu medycyny, dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Krew jest niezbędna w wielu sytuacjach np.: dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy wielu operacjach, przy przeszczepach narządów. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa. Rozumieją to zarówno policjanci, jak i pracownicy Policji, dlatego już teraz zapraszają na kolejną zbiórkę krwi. I tak już od 19 lat…

Policjanci doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by krwi nigdy nie brakowało, nieraz bowiem są świadkami tragicznych wypadków, z których do szpitala przewożono rannych wprost na stół operacyjny. Praca w Policji to służba dla społeczeństwa, dlatego policjanci i pracownicy Policji zawsze odpowiadają na apele dotyczące oddawania krwi.

Pierwsza zbiórka krwi wśród radomskich policjantów odbyła się 19 lat temu, w lipcu 2004 roku. Mazowieccy policjanci i pracownicy Policji przez te 19 lat oddali już tysiące litrów krwi. Do tej pory pozostaje niepobity rekord zbiórki krwi jednego dnia z czerwca 2015 roku, kiedy to oddano aż 55 litrów krwi w czasie akcji „Życiodajny krwioobieg” podczas której służby mundurowe propagowały wśród radomian honorowe krwiodawstwo oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

Ale krew to nie wszystko. Wśród mundurowych są też osoby, które zdecydowały się pomagać jeszcze bardziej i zarejestrować w bazie dawców szpiku kostnego. Tak, jak zrobili to m.in.: st. sierż. Agata Bogdańska, st. sierż. Katarzyna Choinka, 36-letni funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, kom. Paweł Lenarcik, pracownica Policji - Karolina Aftyka i wiele, wiele innych osób, które czekają teraz na informację z fundacji DKMS czy zostali zakwalifikowani do oddania komórek macierzystych, a tym samym znaleźli genetycznego bliźniaka.

Dlatego zapraszamy na czwartą już w tym roku zbiórkę krwi. Oddając krew możesz wyobrazić sobie, że ten cenny dar uratuje komuś życie - dzięki czemu ktoś będzie mógł święcić kolejne urodziny dziecka, rocznicę, przeżyć kolejne wakacje, spacer na plaży, noc pod gwiazdami.

Taki prezent naprawdę warto podarować! Przypominamy, że oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi Ci zakażenie wirusami przenoszonymi drogą krwi.

Wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zachęcamy do oddawania krwi. Zbiórka krwi zostanie przeprowadzona 24 sierpnia (czwartek) w godz.9-13 na parkingu przed budynkiem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów na terenie KWP zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59.

Kolejne zbiórki krwi zaplanowano na: 19 października i 14 grudnia.

PAMIĘTAJ!

Jeżeli:

- czujesz się zdrowy,

- ważysz nie mniej niż 50 kg,

- pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi,

- jesteś osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, to zgłoś się do nas.

Musisz być:

- po lekkim, beztłuszczowym posiłku,

- z dokumentem tożsamości (dowód osobisty).

#POMAGAMYICHRONIMY - mamy to we krwi