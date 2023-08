Za oszustwo metodą „na pracownika banku” trafił do aresztu Data publikacji 14.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Intensywna praca pruszkowskich policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą i korupcję doprowadziła do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o oszustwa metodą tzw. „na pracownika banku”. Zatrzymany, po usłyszeniu zarzutów, trafił do aresztu.

W połowie czerwca br. do Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie wpłynęło zawiadomienie dotyczące oszustwa metodą „na pracownika banku”, gdzie dokonał przelewu pieniędzy w kwocie prawie 15 tysięcy złotych, które częściowo zostały już wypłacone przez przestępcę przy użyciu kodów BLIK.

Funkcjonariusze powołani do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją natychmiast podjęli działania zmierzające do ustalenia osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Dokładnie przeanalizowali wszystkie informacje oraz wykonali szereg czynności z wykorzystaniem metod pracy operacyjnej, które zakończyły się wytypowaniem i zatrzymaniem sprawcy przestępstwa.

Po usłyszeniu zarzutu 22-latek przyznał się do popełnienia przestępstwa, a sąd przychylił się do wniosku prokuratora i mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.

Za popełnione przestępstwo oszustwa kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 8 lat. Przedmiotową sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.

Pruszkowscy policjanci ostrzegają przed oszustami podającymi się za pracowników banku.

Pamiętaj, jeśli otrzymasz telefon z banku nie wykonuj żadnych operacji finansowych, jeśli nie jesteś pewny z kim rozmawiasz. Zawsze możesz zadzwonić na infolinię swojego banku z prośbą o potwierdzenie informacji, którą wcześniej uzyskałeś.