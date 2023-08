Niebezpieczny początek „długiego weekendu” na drogach

W pierwsze trzy dni „długiego weekendu”, tj. od 11 do 13 sierpnia br. miały miejsce 243 wypadki drogowe, w których śmierć poniosło 30 osób, natomiast 267 zostało rannych. A to jeszcze nie koniec „długiego weekendu”. Wiele osób ma także wolny poniedziałek, z kolei we wtorek po południu rozpoczną się powroty z wypoczynku.