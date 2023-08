33-latek ostrzegał innych przed Policją, a sam nie posiadał uprawnień do kierowania

Zielonogórscy policjanci zatrzymali kierującego, który używał świateł drogowych ostrzegając innych kierowców przed policyjną kontrolą. Mężczyzna minąwszy patrol „mrugnął” nieświadomie do policjantów jadących nieoznakowanym radiowozem z kamerą. Po zatrzymaniu kierującego okazało się, że zatrzymany 33-latek do kontroli nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Policjanci skierowali wobec niego wniosek o ukaranie do sądu.