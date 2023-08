Pilotaż, w którym liczyła się każda minuta Data publikacji 14.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z kieleckiej drogówki w niedzielny wieczór zostali skierowani do miejscowości Górno. Tam mieli „przejąć” 38-latka, kierującego toyotą, który wiózł do szpitala swoją ciężarną siostrę. Krótko później okazało się, że akcja porodowa 31-latki już się rozpoczęła. Dzięki szybkiemu i bezpiecznemu pilotażowi udzielonemu przez kieleckich policjantów młoda mama na czas trafiła pod opiekę lekarzy. Chłopiec spieszył się z przyjściem na świat, bowiem urodził się niedługo po tym, jak jego mama trafiła na porodówkę.

W niedzielę, 13 sierpnia 2023 roku z dyżurnym kieleckiej komendy skontaktował się 38-letni mieszkaniec gminy Pawłów. Mężczyzna informował, że wiezie do szpitala swoją 31-letnią siostrę, u której rozpoczęła się akcja porodowa. Ze względu na dość dużą odległość pomiędzy miejscem, w którym się znajdował, a kieleckim szpitalem mężczyzna zwrócił się do policjantów z prośbą o pomoc w szybkim dotarciu do placówki medycznej. Dyżurny pozostając w stałym kontakcie z kierującym toyotą, skierował do niego patrol policjantów z kieleckiej drogówki. Pojazdy spotkały się w Górnie, skąd policjanci z użyciem sygnałów uprzywilejowania w sposób szybki i przede wszystkim bezpieczny, udzielili kierującemu pilotażu do szpitala. Zaraz po tym, gdy auta wjechały na teren szpitala, na rodzącą kobietę czekali już medycy. Jak się okazało czas w tym przypadku odgrywał ogromną rolę, bowiem krótko po tym jak kobieta trafiła do szpitala na świat przyszedł zdrowy chłopiec.

Świeżo upieczonej mamie życzymy wiele szczęścia oraz jak najwięcej radosnych chwil.