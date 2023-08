Blisko 4 kilogramy narkotyków przejęte przez funkcjonariuszy Data publikacji 14.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego bełchatowskiej komendy prowadząc działania wymierzone w przestępczość narkotykową ujawnili i zabezpieczyli prawie 4 kilogramy narkotyków. 48-letni mieszkaniec Bełchatowa usłyszał już zarzut, a sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Bełchatowscy policjanci, zajmujący się zwalczaniem narkotykowego procederu, sprawdzają każdy trop prowadzący do osób, które mogą posiadać środki odurzające lub substancje psychotropowe. Tym razem w ich ręce wpadł mieszkaniec Bełchatowa, który od dłuższego czasu pozostawał w zainteresowaniu kryminalnych. 10 sierpnia 2023 roku, funkcjonariusze ustalili, że podejrzewany może przewozić swoim pojazdem znaczne ilości narkotyków. Prowadząc obserwację wskazanego mężczyzny, około godziny 21:30 w miejscowości Kącik zatrzymali go do kontroli drogowej. Kierującym okazał się 48-letni mieszkaniec Bełchatowa. Wraz z nim w pojeździe przebywał 41-latek. Z wnętrza auta wydobywał się silny, charakterystyczny zapach marihuany, co wyraźnie wskazywało, że w pojeździe mogą znajdować się środki odurzające. Mężczyźni zaprzeczyli, by posiadali przy sobie jakiekolwiek substancje, których posiadanie jest zabronione. W trakcie przeszukania pojazdu kryminalni znaleźli m.in. ponad 2 kilogramy mefedronu, 34 gramy amfetaminy, 16 gramów marihuany oraz tabletki ecstasy. Mężczyźni oświadczyli, że rzeczy te nie należą do nich i nie wiedzą skąd się wzięły w aucie. Kryminalni nie dali wiary tym tłumaczeniom. Obaj zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. W toku prowadzonych czynności dokonano również przeszukania pomieszczeń mieszkalnych obu mężczyzn. Na terenie posesji 48- latka ujawniono kolejne substancje zabronione prawem. Łączna waga zabezpieczonych substancji psychotropowych i środków odurzających to ponad 3700 gramów.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 48-latek usłyszał zarzut przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Drugi z zatrzymanych po przesłuchaniu został zwolniony. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratury wobec podejrzanego zastosował trzymiesięczny areszt.

(KWP w Łodzi / kp)