Policjanci radzą, jak skutecznie zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym w internecie

Z całą mocą podkreślamy, że kontrola aktywności dzieci i młodzieży w sieci nie jest podyktowana brakiem zaufania do nich samych, a uzasadnionym brakiem zaufania do osób, które znajdują się po drugiej stronie komputera lub telefonu. Policjanci prowadzą spotkania profilaktyczne z najmłodszymi na temat bezpieczeństwa w internecie. Ważne jest, abyśmy wspólnie – Państwo i my policjanci, uświadamiali młodych ludzi na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą świat wirtualny. Stawianie jasnych granic i ustalenie z naszymi podopiecznymi zasad korzystania z sieci to najlepsze co można zrobić.