Policja po raz kolejny apeluje o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą! Data publikacji 16.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak prognozuje IMGW, w najbliższych dniach dla całego kraju przewidywane są wysokie wartości temperatur (powyżej normy wieloletniej). Policjanci, w trosce o bezpieczeństwo, apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach akwenów. Pamiętajmy, że woda to żywioł, który może stanowić olbrzymie zagrożenie dla naszego życia i zdrowia.

Woda to wspaniałe miejsce wypoczynku i rekreacji, jednak pozostaje żywiołem, wobec którego należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa i rozsądek!



Podczas minionego tzw. długiego weekendu odnotowano utoniecie 20 osób, w tym do 15. zdarzeń doszło podczas kąpieli. Od początku wakacji na terenie całej Polski utonęło już 137 osób!, natomiast od początku roku - 270. Tych wypadków można było uniknąć. Policja ponownie apeluje o rozwagę podczas wypoczynku i rekreacji nad wodą.

Jak pokazują dane statystyczne, częstą przyczyną utonięć jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. Nawet niewielka ilość alkoholu może okazać się przyczyną tragedii. Inne przyczyny utonięć to brawura, brak rozwagi, niewłaściwa ocena własnych umiejętności, bądź po prostu ich brak.



Pamiętajmy, że to my sami, w pierwszej kolejności, jesteśmy odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo i w największej mierze zależy ono od stosowania się do podstawowych zasad:

korzystajmy z kąpieli tylko w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane, gdzie nad bezpieczeństwem czuwa ratownik,

nie wchodźmy rozgrzani do wody, przed wejściem zmoczmy nią klatkę piersiową, szyję, kark i nogi - unikniemy wstrząsu termicznego,

nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu alkoholu,

dbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych i nie pozostawiajmy ich samych w wodzie,

przebywając nad wodą, zwracajmy uwagę na osoby obok nas, może okazać się, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to niezwłocznie zaalarmujmy służby oraz inne osoby.

Nie pozwólmy na to, aby wakacyjna beztroska sprawiła, że zapomnimy o bezpieczeństwie swoim i naszych bliskich!