Idealny duet nie tylko w życiu prywatnym… „Policyjna para” w czasie wolnym zatrzymała sprawcę kradzieży rowerka Data publikacji 16.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu mł. asp. Tomasz Wiśniewski wraz ze swoją żoną Iloną Wiśniewską pracującą jako pracownik cywilny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali sprawcę kradzieży roweru.

On, mł. asp. Tomasz Wiśniewski jest policjantem na stanowisku Dyżurnego Zespołu Organizacji Służby OPP we Wrocławiu. Ona, Ilona Wiśniewska pracuje jako pracownik cywilny na stanowisku Starszego Technika KWP we Wrocławiu. W życiu prywatnym, od 19 lat stanowią zgrany duet. Jak się okazuje nie tylko prywatnie, ale i zawodowo...

Wszystko zaczęło się od informacji o kradzieży roweru dziecięcego. Według informacji przekazanej przez jednego z rodziców dziecka uczęszczającego do pobliskiego przedszkola do kradzieży miało dojść na jednym z placów zabaw we Wrocławiu. Małżeństwo zaniepokojone kradzieżą w okolicy ich miejsca zamieszkania, a także płaczem dziecka z powodu utraty rowerka, postanowiło przeszukać pobliski teren, w celu odnalezienia skradzionego mienia. Po tym jak jedno z dzieci „policyjnej pary” poinformowało ich, że chce oddać swój rowerek dziewczynce, której skradziono niedawno otrzymany prezent, postanowili zrobić wszystko, co w ich mocy, by zwrócić dziecku rower i przywrócić uśmiech na jej twarzy.

W wyniku przeprowadzonych czynności powzięli informację o tym, iż sprawca może znajdować się w jednym z mieszkań w pobliskiej okolicy.

Małżeństwo postanowiło skierować się w prawdopodobne miejsce zamieszkania sprawcy zaboru mienia. Na miejscu zastano mężczyznę, którego po przedstawieniu się i podaniu powodu spotkania poproszono o wydanie rowerka. Mężczyzna bez chwili namysłu wskazał miejsce, w którym ukrył dziecięcy jednoślad. Osoba została wówczas zatrzymana i przy asyście wezwanych na miejsce policjantów przewieziona na komisariat Policji, celem wykonania dalszych czynności z jego udziałem.

Jak widać małżeństwo nie tylko prywatnie, ale również zawodowo, choć w czasie poza wykonywaniem obowiązków służbowych, potrafi świetnie współpracować, czego wynikiem jest zatrzymanie sprawcy kradzieży, ale przede wszystkim ogromna radość dziewczynki i jej rodziców z odnalezienia rowerka.

mł. asp. Paweł Noga

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu