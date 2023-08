Pościg za 20-latkiem z niemowlakiem na pokładzie - w tle 30 wykroczeń drogowych, dwie kolizje i łącznie 241 punktów karnych Data publikacji 17.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Spokojne popołudnie w Słubicach, przerwały ryk silnika uciekającego samochodu osobowego i dźwięk sygnałów policyjnego pojazdu prowadzącego za nim pościg. Zapewnić bezpieczeństwo innym uczestnikom ruchu i zatrzymać pirata - te dwa cele przyświecały w tamtej chwili słubickim policjantom. Cała sytuacja zakończyła się skutecznym zatrzymaniem 20-latka, który w ogóle nie powinien znajdować się za kierownicą pojazdu. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym, złamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej.

W czwartkowe popołudnie (10 sierpnia), policjanci ze słubickiej drogówki patrolując ulice miasta, zauważyli pojazd marki BMW, a za jego kierownicą znanego im mężczyznę, który posiada sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali mu polecenie do zatrzymania pojazdu. Jednak kierowca nie miał zamiaru wykonać polecenia i spotkać się z policjantami. Podjął brawurową ucieczkę ulicami Słubic, próbując uniknąć grożącej mu odpowiedzialności. Zatrzymać „pirata drogowego” i zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym korzystającym w tym czasie z dróg - taki cel przyjęli słubiccy policjanci. Uciekinier nie dawał za wygraną i gnał ulicami miasta z nadmierną prędkością, wyprzedzał pojazdy przekraczając linie ciągłe, przejścia dla pieszych, zmuszał pojazdy jadące z naprzeciwka do gwałtownego hamowania omal nie doprowadzając do zderzenia. Przejeżdżał strefy wyłączone z ruchu, nie stosował się do sygnalizatorów świetlnych, przejeżdżał z impetem przejścia dla pieszych, nie zwracając uwagi czy ktoś się na nim znajduje. Gnając, nie zwracał uwagi, że spod jego pojazdu, co chwilę, odrywały się kawałki plastikowych części, a z prawego koła spadła opona. Tym samym popełnił, aż 30 wykroczeń drogowych, za które taryfikator przewidział łącznie 241 punktów karnych. Jednak doświadczenie i umiejętności jakie posiadają policjanci słubickiej drogówki pozwoliły na wykorzystanie błędu 20-latka. Na ulicy Obozowej w Słubicach stracił on panowanie nad pojazdem, co skutkowało jego unieruchomieniem i pozwoliło policjantom oderwać go od kierownicy i zatrzymać. Wszystko trwało zaledwie kilka minut, jednak jak mówią policjanci „..to były to najdłuższe minuty, jakie w ostatnim czasie przeżywali w służbie. Prowadzenie pościgu, zwracanie uwagi na pozostałych uczestników ruchu na drodze, kontakt z dyżurnym i troska o życie uciekiniera - było gorąco.”. Zaraz po zatrzymaniu policjanci potwierdzili, że posiada on dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a jego auto nie jest dopuszczone do ruchu drogowego. Przy zatrzymaniu okazało się, że podczas ucieczki w samochodzie przewoził on młoda kobietę z niemowlakiem.

Mężczyzna w konsekwencji swojego postepowania usłyszał zarzuty dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym, złamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. W czasie ucieczki popełnił również 30 wykroczeń, w tym spowodował dwie kolizje i zebrał łącznie 241 punktów karnych. W sobotę (12 sierpnia) na wniosek słubickiej prokuratury, sąd po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, aresztował 20-latka na dwa miesiące. Za jego nieodpowiedzialne zachowanie grozi mu teraz do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci ze słubickiej drogówki dbając o bezpieczeństwo na drogach podejmują w trakcie służby wiele interwencji w stosunku do kierujących, którzy nie respektują przepisów prawa o ruchu drogowym. Czasami zdarza się, że kierujący nie stosują się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej, i niczym piraci drogowi podejmują brawurowe ucieczki, które kończą się policyjnym pościgiem, zatrzymaniem i jeszcze większymi konsekwencjami. Zazwyczaj uciekający kierowcy nie myślą o innych skutkach ich brawury i braku odpowiedzialności, stwarzając olbrzymie zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

starszy aspirant Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 23.8 MB)