Przez internet zawarła umowy na dane osobowe własnej babci i w ten sposób wyłudziła dwie pożyczki Data publikacji 17.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego policjanci wałbrzyskiej komendy walczący z przestępczością gospodarczą wczoraj po południu postawili zarzuty oszustw i wykorzystania cudzych danych osobowych nastoletniej wałbrzyszance. Młoda kobieta wpadła na nietypowy pomysł i znając pełne dane personalne własnej babci, przez internet, zawarła umowy z bankiem celem zakupu na raty dwóch wielofunkcyjnych urządzeń kuchennych. Funkcjonariusze udowodnili młodej mieszkance miasta, że jej celem było wzbogacenie się kosztem najbliższego członka rodziny, a nastolatka zobowiązań nie zamierzała spłacać. Młoda wałbrzyszanka odpowie jednak za popełnione oszustwa przed sądem rodzinnym, gdyż czyny karalne popełniła mając 16 lat.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu prowadząc czynności w sprawie oszustw ustalili, że obecnie 17-latka, a w momencie popełniania czynów zabronionych 16-latka, dwukrotnie doprowadziła do niekorzystnego rozporządzania własnym mieniem członka najbliższej rodziny oraz jeden z działających na terenie kraju banków.

Z ustaleń mundurowych wynika, że nastolatka rok po roku, najpierw 23 marca 2022 roku, a następnie 18 marca 2023 roku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej posłużyła się danymi osobowymi własnej babci. Bez jej wiedzy oraz zgody, wypełniając formularz internetowy, doprowadziła do zawarcia dwóch kredytów na zakup markowych urządzeń wielofunkcyjnych o wartości blisko 6 tysięcy złotych każde. Poza oszustwami popełnionymi na rzecz najbliższej osoby, w ten sposób 16-latka wprowadziła również w błąd pracowników firmy, co do swojej tożsamości oraz zamiaru wywiązania się z umów.

Przypominamy, że wg Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich wobec osoby popełniającej czyny karalne - tak jak w tym przypadku - mogą być stosowane środki wychowawcze, środek leczniczy oraz środek poprawczy. Kara może być orzeczona tylko w wypadkach prawem przewidzianych, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego.