Podczas prac polowych nie zapominaj o bezpieczeństwie!

Sierpień to nie tylko okres urlopowych wyjazdów, ale również czas intensywnych prac polowych. Każdego roku w okresie letnim notowany jest wzrost liczby wypadków zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i na polach. Do jednego z tego typu wypadków doszło wczoraj, na terenie gminy Gogolin. Tam podczas pracy na polu zapalił się kombajn. Na szczęście kierowcy nic się nie stało, niestety straty w mieniu to blisko 100 tysięcy złotych. Apelujemy o rozwagę zarówno podczas zbiorów plonów, jak i jazdy sprzętem rolniczym.