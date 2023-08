Dzielnicowy do zadań specjalnych Data publikacji 17.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodszy aspirant Sławomir Otto z Komisariatu Policji w Dobrzejewicach zabrał z ogrodu wystraszonej kobiety węża. Gad, który postanowił zamieszkać u mieszkanki gminy Czernikowo okazał się być niegroźnym chronionym gatunkiem, który pomimo swojego łagodnego usposobienia nie zyskał sympatii domowników.

W minioną niedzielę, 13 sierpnia 2023 policjanci otrzymali zgłoszenie, że u jednej z mieszkanek gminy Czernikowo, pow. toruński, w ogrodzie znajduje się wąż. Kobieta, która znalazła gada na swojej posesji, obawiała się, że zwierzę może być niebezpieczne i może zaatakować domowników. Nie miała pojęcia, w jakich okolicznościach wąż dostał się na teren jej przydomowego ogrodu.

Na miejsce przyjechali policjanci z komisariatu w Dobrzejewicach. Dzielnicowy, młodszy aspirant Sławomir Otto, przyjrzał się zwierzęciu i rozpoznał niegroźnego dla człowieka, niejadowitego zaskrońca. Zwierzę budziło tak wielki strach u zgłaszającej, że policjanci postanowili zabrać go z ogrodu. Dzielnicowy złapał gada, w taki sposób, by nie stała mu się krzywda i umieścił go w pudełku. Następnie zwierzę wypuścił w bezpiecznym dla niego miejscu.

Przypominamy, że zaskrońce są chronionym i niegroźnym gatunkiem węża. Te gady bardzo lubią tereny podmokłe, więc można je spotkać również u siebie w dobrze podlanym ogródku lub oczku wodnym.