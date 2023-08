Policjanci zatrzymali seryjnego włamywacza, który był poszukiwany listem gończym Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci kryminalni z nowodworskiej komendy zatrzymali 35-letniego mieszkańca powiatu nowodworskiego podejrzanego o kradzieże i kradzieże z włamaniem. Mężczyzna włamał się do lombardu, z którego ukradł biżuterię oraz dokonał kradzieży roweru z klatki schodowej, powodując straty blisko 5 tysięcy złotych. 35-latek był już karany za liczne włamania do domków letniskowych na terenie Mierzei Wiślanej. Ponadto okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym i najbliższe dwa lata spędzi w zakładzie karnym.

17 lipca do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim wpłynęło zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do lombardu w Nowym Dworze Gdańskim, z którego według zgłoszenia została skradziona biżuteria. Właściciele oszacowali straty na łączną kwotę 3 tysięcy złotych. W nocy 3 sierpnia z jednej z klatek schodowych w Nowym Dworze Gdańskim doszło do kradzieży roweru wartości blisko 2 tysięcy złotych. Sprawami natychmiast zajęli się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim. To dzięki wykonanym przez nich czynnościom operacyjnym, wstępnym typowaniom osób mogących mieć związek z tymi czynami i przeprowadzonym działaniom 16 sierpnia na terenie Nowego Dworu Gdańskiego doszło do zatrzymania 35-letniego mężczyzny. Policjanci odzyskali skradziony rower, który mężczyzna ukrył w polu kukurydzy. Sprawa jest rozwojowa, kryminalni nadal nad nią pracują sprawdzając, czy 35-latek nie stoi za innymi tego typu przestępstwami, do których doszło w ostatnim czasie. 35-latek usłyszał zarzuty kradzieży oraz kradzieży z włamaniem. Jak się okazało, był również poszukiwany listem gończym za liczne kradzieże i kradzieże z włamaniem. Po wykonanych czynnościach mężczyzna zostanie przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 2 lata. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / kp)