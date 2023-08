Chciała pomóc, a straciła swoje oszczędności Data publikacji 17.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 88-letnia mieszkanka powiatu nyskiego padła ofiarą oszustów, którzy zadzwonili do niej na telefon stacjonarny. Kobieta straciła blisko 18 tys. złotych, chcąc pomóc wnuczce, która rzekomo spowodowała wypadek i potrzebowała pilnie pieniędzy. Pamiętajmy, ani policja, ani prokuratura nie działa w ten sposób i nie dzwoni w celu otrzymania pieniędzy.

Wielokrotnie policjanci apelują i ostrzegają, że oszuści wykorzystują najróżniejsze metody i sposoby, żeby zdobyć pieniądze. Telefoniczne oszustwa przybierają różne formy. Niejednokrotnie oszuści dzwonią z informacją, że ktoś bliski spowodował wypadek i trzeba zapłacić określoną kwotę, aby uniknąć aresztowania. Pieniądze mają być rzekomo dla prokuratora, a odbiera je mężczyzna podający się za kuriera.

Taki właśnie telefon odebrała we wtorek, 15 sierpnia 2023 roku 88-letnia mieszkanka Nysy. Do pokrzywdzonej zadzwoniła na numer stacjonarny kobieta, która powiedziała, że jest policjantką, a jej wnuczka spowodowała poważny wypadek. W wypadku miała ucierpieć ciężarna kobieta, która została potrącona. W wyniku tego zdarzenia ciężarna walczy o życie. Aby wnuczka seniorki nie trafiła do więzienia, potrzebne jest 100 tys. złotych. W trakcie rozmowy seniorka poinformowała, że nie ma takiej sumy pieniędzy. Oszustka wypytała o zgromadzoną gotówkę na mieszkaniu. Przestraszona kobieta podała wszystkie informację. Gdy okazało się, że seniorka posiada oszczędności w kwocie bliskiej 18 tysięcy zł, poinformowano ją, że zaraz przyjdzie kurier, który odbierze gotówkę na poczet kary. Po chwili zjawił się mężczyzna, któremu mieszkanka Nysy przekazała pieniądze.

Dopiero po przekazaniu środków pieniężnych kobieta postanowiła zadzwonić do swojej wnuczki. Okazało się, że żadnego wypadku nie było.

Pamiętajmy, żeby nie wpuszczać do domu nieznajomych osób, nie przekazywać obcym pieniędzy ani nie przelewać gotówki na podane konta. Jeśli ktoś informuje nas o jakimś wydarzeniu w rodzinie, prosimy zadzwonić i potwierdzić taką informację. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast poinformować Policję.

Jeśli mają Państwo w rodzinie starsze i samotnie mieszkające osoby- prosimy, rozmawiajcie z nimi na temat bezpieczeństwa w mieszkaniu – ostrzegajcie, że nigdy nie powinny wpuszczać obcych do domu i NIGDY nie powinny przekazywać pieniędzy osobom nieznanym.

Jak nie paść ofiarą oszustwa telefonicznego? Pamiętaj:

Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym.

Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przyjaciół.

Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście: wykonaj telefon lub skontaktuj się bezpośrednio.

Nie działaj w pośpiechu i ewentualnie odłóż termin udzielenia pożyczki (najlepiej o kilka dni).

Wszelkie telefoniczne prośby o pomoc (także z zagranicy), grożą utratą pieniędzy. Nie przekazuj pieniędzy obcym osobom ani nie przelewaj pieniędzy na wskazane konto bankowe.

Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to może być oszustwo koniecznie powiadom Policję - nr tel. 112