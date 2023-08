Ucieczka , pościg i zatrzymanie. 45-letni kierujący miał ponad 2,5 promila i wjechał w radiowóz Data publikacji 18.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkaniec gminy Książ Wielki, w powiecie miechowskim, kompletnie pijany wsiadł za kierownicę pojazdu, zabierając ze sobą pasażera. Kiedy policjanci chcieli zatrzymać go do kontroli drogowej, zaczął uciekać i wjechał w radiowóz. Został zatrzymany przez mundurowych. 45-latek miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie oraz posiadał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W środę (16.08.2023), tuż przed godziną 7:30 podczas patrolowania trasy DK7, w miejscowości Książ Wielki miechowscy funkcjonariusze ruchu drogowego zauważyli pojazd marki Peugeot, którego kierujący oraz pasażer podczas jazdy nie korzystali z pasów bezpieczeństwa. Policjanci dali kierowcy sygnał do zatrzymania się. Ten zignorował ich polecenia i gwałtownie przyśpieszył. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg za samochodem. Po przejechaniu kilkuset metrów mundurowi zrównali się z osobówką, następnie wyprzedzili ją i zatrzymali radiowóz, aby zablokować nim dalszą drogę ucieczki. Kierujący nie zważając na konsekwencje, kontynuował jazdę, uderzając w policyjny radiowóz. Kiedy peugeot zatrzymał się, funkcjonariusze podbiegli i obezwładnili mężczyznę, który siedział za kierownicą. 45-latek był kompletnie pijany. Wykonane badanie wykazało, że miał on ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu 45-latka w policyjnych bazach okazało się, że mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Kierowca peugeota noc spędził trzeźwiejąc w celi. Jego pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu.



Całe zdarzenie drogowe zakwalifikowane zostało, jako kolizja, ponieważ nikt z uczestników nie doznał poważnych obrażeń. 45-usłyszał natomiast zarzuty kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, niezastosowania się do obowiązującej decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej.



Pamiętajmy, że każdy nietrzeźwy kierujący na drodze, stanowi potencjalne zagrożenie. Apelujemy: piłeś alkohol — nie wsiadaj za kierownicę! Jeżeli jesteś świadkami takiego zachowania — reaguj! Od naszej postawy może zależeć czyjeś życie.



Przypominamy — niezatrzymanie się do kontroli drogowej to przestępstwo. Jeżeli na drodze policjant wyda polecenie do zatrzymania pojazdu poprzez zastosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych, zwolnij i się zatrzymaj. Niezatrzymanie pojazdu w tej sytuacji zmusi policjantów do podjęcia pościgu, który zawsze stwarza sytuację zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Za niezatrzymanie się i kontynuowanie jazdy grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.