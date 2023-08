Dzielnicowy w czasie wolnym od służby - zatrzymał sprawców „utylizujących” śmieci w lesie Data publikacji 18.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. Andrzej Łepecki – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Górze Kalwarii to funkcjonariusz, który udowodnił, że policjantem jest się cały czas. Pomimo późnych godzin nocnych i wolnego dnia od służby, nie zawahał się sprawdzić miejsca w lesie, gdzie społeczeństwo sygnalizowało wypalanie śmieci. Gdy zauważył sprawców przygotowujących się do kolejnej utylizacji odpadów samochodowych, wezwał wsparcie kolegów z Komisariatu w Górze Kalwarii. W toku dalszych czynności do grona sprawców przestępstwa dołączyli kolejni dwaj mężczyźni.

Dzielnicowy to policjant, który utrzymuje bezpośredni kontakt z lokalną społecznością. To on rozpoznaje potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Taki funkcjonariusz dobrze zna teren, który powierzono mu do opieki.

Właśnie takim dzielnicowym jest asp. Andrzej Łepecki z Komisariatu Policji w Górze Kalwarii, który udowodnił, że policjantem jest się cały czas. Dzięki sumienności i wytrwałości w swoich działaniach pokazał, że problemy lokalnej społeczności stara się rozwiązywać z największą dokładnością, nawet nie będąc w służbie.

Jednym z wielu problemów, jakie zgłasza społeczeństwo dzielnicowemu, jest wywożenie śmieci do lasów. Dlatego asp. Andrzej Łepecki mając wiedzę, że znów ktoś wyrzuca odpady samochodowe w lasie, nie wahał się sprawdzić, czy informacje są prawdziwe, pomimo że tego dnia nie był w służbie.

Decyzja o sprawdzeniu miejsca w Baniosze okazała się trafna. W nocy zauważył dużego busa i dwóch mężczyzn wywlekających z jego wnętrza odpady z warsztatu samochodowego i pozostałości po rozmontowanych pojazdach. Natychmiast do pomocy wezwał kolegów z Komisariatu w Górze Kalwarii, działając wspólnie zatrzymali sprawców przestępstwa.

27- latek i 47- latek nie kryli zaskoczenia na widok policji. Przyznali się również, że zamierzali podpalić przywiezione odpady samochodowe.

Dalsze czynności operacyjne wykonane przez funkcjonariuszy piaseczyńskiego Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją sprawiły, że do grona sprawców przestępstwa dołączył 52- latek dokonujący podpaleń wyrzucanych śmieci oraz 30- latek, do którego należało auto i wyrzucane odpady samochodowe.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na postawienie wszystkim 4 mężczyznom zarzutów karnych, dotyczących wyrzucania odpadów uzyskanych z rozbiórki pojazdów mechanicznych, a następnie wyrzucanie ich i podpalenie na terenie leśnym w taki sposób, że mogło to spowodować istotne obniżenie jakości powietrza i zniszczenie w świecie roślinnym.

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie wobec wszystkich mężczyzn zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Dodatkowo właściciel odpadów samochodowych ma zasądzone prace społeczne i zostały mu zabezpieczone pieniądze na poczet przyszłych kar.

Pozostali trzej sprawcy muszą zapłacić grzywnę.

Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje do 10 lat pozbawiania wolności.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

(KSP / kp)