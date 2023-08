Podziękowania za pomoc

Na skrzynkę e-mailową Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wpłynął bardzo miły list. Pochodzi on od kobiety, która w tej właśnie formie chciała podziękować policjantom z patrolu za udzielenie jej pierwszej pomocy. Jak zawsze wdzięczność osób, którym pomagamy, jest dla nas najlepszą nagrodą. My również za to dziękujemy!