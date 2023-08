Kierowca ciężarówki siał śmiertelne zagrożenie. Mając 2,5 promila jechał całą szerokością drogi Data publikacji 18.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Ruchu Drogowego zatrzymali kierującego samochodem ciężarowym, który poprzez nieodpowiedzialne zachowanie stwarzał zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Samochód wraz z naczepą jechał całą szerokością jezdni. W trakcie badania stanu trzeźwości kierującego okazało się, że miał ponad 2,5 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę.

W środę, 16 sierpnia 2023 roku policjanci żagańskiej drogówki, otrzymali informację, o tym, że drogą wojewódzką DW297 jedzie na całej szerokości jezdni samochód ciężarowy marki Mercedes wraz z naczepą, co stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze udali się we wskazanym kierunku zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem ciężarowym. Od mężczyzny była wyczuwalna silna woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości potwierdziło, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Miał ponad 2,5 promila alkoholu. 49-letni kierujący został zatrzymany, a pojazd odholowany na parking. Następnego dnia po wytrzeźwieniu policjanci wykonali z nim dalsze czynności, usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Mężczyźnie zatrzymano również prawo jazdy.